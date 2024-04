A murit cântăreața transgender Naomi. Vestea tragică venită în miez de noapte

De câteva zile circula pe internet informația căreia artista transgender se afla pe un pat de spital din Dortmund, Germania, în comă. Prietena ei, Antonela, a mărturisit că trebuia să se întâlnească în România cu aceasta. Ulterior, a aflat că solista se lupta între viață și moarte la spital.

„Este în comă într-un spital din Dortmund, Germania. Din păcate, starea ei este una foarte gravă. Se luptă între viață și moarte. Nu știm care a fost cauza reală, medicii trebuie să știe mai bine. Ultimele mesaje și ultimele telefoane când am vorbit au fost lunea trecută. Ne înțelesesem să vină în România, dar după aceea nu am mai aflat nimic despre ea. Ieri am primit această veste, toate gândurile mele pozitive merg spre ea.

Stabilisem o întâlnire în țară, chiar stabilisem și datele, doar că după aceea s-a întrerupt brusc legătura. Mi se părea destul de ok la voce, avea o voce destul de sănătoasă, vorbea destul de coerent. Este destul de în vârstă, trece de 50 de ani, vârsta își spune cuvântul. Viața ei foarte tristă, plină de neajunsuri, transfobie și tot felul de injustiții sociale au dus la tot felul de presiuni psihice”, declara Antonela pentru Spynews.