Pericolul ascuns în somon. Detaliul secret pe care trebuie să îl observi înainte de a îl cumpăra

Mulți oameni au început să prefere somonul dintre toate speciile de pește pentru că este gustos și gras. Este, însă, un detaliu la care ar trebui să fie atenți înainte de a-l cumpăra și consuma. La ce trebuie să ai grijă?

Pericolul ascuns în somon: specialiștii avertizează

Mulți dintre oameni preferă peștele care are un gust aparte și care este gras. De cele mai multe ori în diete sau în stilul de viață echilibrat al unora se află somonul la masa de prânz. Acesta este o specie grasă, dar grăsimile lui sunt bune și merg perfect pentru a-ți satisface pofta de mânare până la următoarea masă fără să mai poftești la altceva ulterior sau între mese.

Cu toate astea, cei care îl consumă trebuie să aibă mare grijă la un detaliu. Există diferențe enorme între somonul sălbatic și cel de la crescătorie care este cu mult mai sănătos și bun de servit celor dragi. O mare parte din cantitatea de somon de consum nu este prinsă în sălbăticie, ci crescută în fermele piscicole.

Procesul se numește acvacultură și asigură mai mult de jumătatea din cantitatea de somon vândută la ora actuală în toată lumea. Somonul sălbatic se hrănește cu organisme din mediul lui natural și se deosebește printr-o nuanță mai închisă.

Cel de crescătorie are o dietă procesată, bogată în grăsimi și proteine pentru ca peștii să crească mai mari cu mult mai repede decât ar fi natural. Cel de crescătorie este mai bogat în calorii și grăsimi. Concret, peștele de acvacultură are 206 calorii pe 100 de grame, iar cel sălbatic are 140.

De asemenea, cel crescut în ferme are o cantitate mai mare de acizi Omega-3 și cantități mai mari de grăsimi saturate nesănătoase – (6 grame la 100 de grame, faţă de 1,9 grame la 100 de grame). Specialiștii recomandă să fii atent la detaliile de pe etichetă sau să întrebi vânzătorul de la un magazin specializat de unde îl achiziționezi de unde provine specia.

Câte tipuri de somon există?

King sau Chinook – are o carne de culoare roz spre rosu aprins, o textura moale si suculenta si este ideal pentru prajit la tigaie sau la cuptor;

Coho sau Silver – are o aroma similara cu somonul din varietatea King, dar culoarea este portocaliu spre rosu si carnea are o textura mai ferma. E potrivit pentru gratar sau cuptor.

Sockeye – carnea are o culoare rosu intens, o textura bogata si este delicioasa in mancaruri sau pe gratar;

Pink – este o varietate de somon comercializat indeosebi la conserva. Carnea are o culoare rozalie si o aroma delicata.

Chum sau Keta – o varietate potrivita pentru afumat, somonul Chum are o culoare pala spre roz.

-Vitamine – 100 de grame

Niacina: 8,6 miligrame (43% DZR*)

Vitamina B12: 2,6 micrograme (43% DZR)

Vitamina B6: 0,8 miligrame (40% DZR)

Riboflavina: 0,4 miligrame (24% DZR)

Tiamina: 0,2 miligrame (16% DZR)

Acid pantotenic: 1,6 miligrame (16% DZR)

Folati: 24,6 micrograme (6% DZR)

-Minerale – 100 de grame

Fosfor: 218 miligrame (22% DZR)

Potasiu: 534 miligrame (15% DZR)

Cupru: 0,3 miligrame (14% DZR)

Magneziu: 31,5 miligrame (8% DZR)

Fier: 0,9 miligrame (5% DZR)

Zinc: 0,7 miligrame (5% DZR)

Seleniu: 39,8 micrograme (57% DZR)