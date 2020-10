Pericol pentru România. Ce șanse are țara noastră în cazul unui război cu Rusia

O simulare făcută de către militarii români a arătat tuturor care sunt șansele în cazul unei înfruntări cu Rusia și care este punctul nostru slab în cazul acestui scenariu ipotetic. Ce s-a întâmplat?

Scenariu: Punctul slab al defensivei România în cazul unui război cu Rusia

O simulare făcută de militarii români a adus în atenția tuturor cetățenilor șansele pe care le avem într-un război cu Rusia. Scenariul ipotetic a scos la suprafață punctul slab al nostru în eventualitatea unui atac. În cazul acesta, într-un atac al rușilor prin „Poarta Focșanilor”, fără sprijinul NATO, România ar rezista maximum 24 de ore. Aliații ar putea ajunge greu în zona de conflict tocmai din cauza infrastructurii proaste din țara noastră, iar intervenția lor ar fi deja prea târzie.

Dacă Rusia ar ataca România, drumul cel mai scurt către București și Balcani ar fi într-o zonă denumită „Poarta Focșanilor”, dar România ar pierde finalmente lupta fără sprijinul NATO într-un timp foarte scurt. Concluzia aceasta a venit ca urmare a unei dezbateri pe tema mobilității militare organizate de think-tank-ul american CEPA. Au fost luate în calcul mai multe scenarii de conflicte, din care unul din ele a luat în calcul România alături de unul din punctele sale militare strategice – „Poarta Focșanilor”. Alte patru au fost: Nordic-Baltică (Norvegia-Suedia-Estonia), coridorul Suwalki (Polonia), Balcanii de Vest şi Libia.

„Este unul dintre cele mai critice terenuri militare operaţionale din România”

Generalul Frederick Benjamin, fost comandat al Armatei SUA în Europa, a făcut o scurtă caracterizare a situației militare în cazul precizat. „Scenariul s-a concentrat asupra reliefului foarte dificil, a obstacolelor puse de munţii Carpaţi şi apoi de fluviul Dunărea, care este un obstacol, dar şi ceva care ne ajută”, a explicat generalul în retragere.

„Poarta Focșanilor” este suprafața de teren care se întinde pe județele: Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. Analiștii militari o consideră importantă în strategie pentru că trupele care vin din est pot ataca ușor Capitala de la nord, arată un studiu realizat de New Strategy Center din România şi Centre for the Study of New Generation Warfare, un alt think-tank american. „Este unul dintre cele mai critice terenuri militare operaţionale din România. Serveşte pe post de pâlnie dinspre nord, dar, în circumstanţele potrivite, poate deveni o capcană operaţională care lasă puţine posibilităţi de scăpare”, se precizează în document.