Pericol pentru Ianis Hagi și colegii săi! Pandemia de coronavirus a lovit puternic adversara din următorul meci

Ianis Hagi a avut câteva zile de coșmar până acum la echipa națională. A avut prestații modeste în partidele cu Islanda și Norvegia, ba chiar a avut și o declarație dură la adresa lui Mirel Rădoi. Selecționerul l-a folosit destul de puțin în cele două meciuri. A intrat în partea a doua în Islanda, iar cu Norvegia a fost primul schimbat, în minutul 64. Pentru Ianis urmează o nouă săptămână foarte complicată. Trebuie să demonstreze mai mult sub tricolor miercuri, în partida cu Austria, de la Ploiești. Iar apoi merge la echipa de club pentru un meci infernal.

Glasgow Rangers o înfruntă pe marea rivală, Celtic, în deplasare, în weekend-ul viitor. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30. Va fi un joc periculos pentru Ianis și din punct de vedere medical. Asta după ce mai mulți jucători ai lui Celtic au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Ultimul care se adaugă pe această listă este fostul dinamovist Hatem Abd Elhamed.

Jucător de bază la Celtic, cu șase apariții în campionat, israelianul s-a simțit rău și a fost confirmat ca pozitiv de Covid-19. Colegul său de națională, Nir Bitton, a fost și el confirmat ca pozitiv, încă de vinerea trecută. În aceeași situație este și atacantul Odsonne Edouard. Ryan Christie, unul dintre jucătorii de bază ai lui Celtic, este la autoizolare. A fost considerat contact al unui coechipier din naționala Scoției, care a fost testat pozitiv.

Old Firm derby, care va avea loc duminică, în etapa a 11-a a campionatului, este crucial în lupta pentru titlu. Glasgow Rangers este pe primul loc, cu 26 de puncte din 10 partide disputate. În vreme ce Celtic are 25 de puncte, dar are și un meci mai puțin disputat. Ianis Hagi ar urma să fie titular pentru Rangers.