Norvegia – România 1-0 live stream online în Liga Națiunilor. Haaland deschide scorul la Oslo

Min. 30: Şutul lui Sorloth, deviat, trece puţin pe lângă poarta lui Tătăruşanu.

Min. 25: Tătăruşanu apără incredibil în faţa lui Haaland.

Min. 13: Gol Norgegia! 1-0. Haaland înscrie după o pasă foarte bună primită de la Odegaard.

Min. 7: Bancu reuşeşte o intercepţie şi şutează puţin pe lângă poartă.

Min. 1: România are lovitura de start.

UPDATE, ora 18:04 / Avem echipele de start. Mirel Rădoi a făcut multe schimbări şi mizează pe Ianis Hagi din primul minut.

După dezamăgirea din Islanda, România merge în Norvegia pentru a încerca să mai repare la capitolul imagine. A fost 1-2 la Reykjavik, rezultat care înseamnă și ratarea ultimei șanse de a mai ajunge la Euro 2020 (competiţie care şi-a păstrat denumirea deşi a fost mutată în 2021, din cauza pandemiei de coronavirus). Astfel că „tricolorii” nu vor fi prezenţi la turneul final în care Bucureştiul este oraş organizator.

Partida Norvegia – România, din Liga Naţiunilor, va fi transmisă de ProTV, de la ora 19:00

Gândurile merg acum spre calificarea la Campionatul Mondial din 2022. Iar un traseu bun în Liga Naţiunilor ar putea ajuta enorm pentru realizarea obiectivului. România a început grupa foarte bine, cu patru puncte din primele două partide, cu Irlanda de Nord şi Austria. Dar urmează o serie infernală. Astăzi joacă la Oslo, iar miercuri primeşte vizita Austriei.

Partida Norvegia – România, din etapa a 3-a a Ligii Naţiunilor, va avea loc duminică, de la ora 19:00, la Oslo. Va fi transmisă în direct de ProTV. De asemenea, poate fi urmărită aici în format live video. De asemenea, toată acţiunea este live şi pe www.playtech.ro.

Norvegienii nu au nici ei moralul mai ridicat, după ce au ratat şi ei prezenţa la Euro 2020. Au pierdut şi ei în baraj, în faţa Serbiei, în deplasare, după lovituri de departajare. Totuşi, selecţionerul nordicilor este convins că în faţa României va fi mai uşor.

Selecţionerul Norvegiei, declaraţii războinice: „Românii sunt la un nivel inferior faţă de Serbia”

„Dacă nu suntem dornici de răzbunare după ce am arătat ultima dată, nu suntem profesioniști. Am încredere că vom face un meci bun mâine seară.România este mai presus de toate o echipă cu o tehnică bună. Ei nu au aceeași experiență ca Serbia, așa că, dacă îi comparăm cu ei, românii sunt la un nivel inferior”, a explicat Lars Lagerback la conferinţa de presă.

„A fost foarte greu după meciul din Serbia, a fost o mare dezamăgire. Acum trebuie să resetăm și pentru că avem în față un meci important împotriva României. Ne este foame de răzbunare. Avem nevoie de victorie mâine și în următorul meci pentru a fi în fruntea grupei. Suntem pregătiți pentru asta”, a declarat Rune Jarstein, portarul Norvegiei.

Mirel Rădoi are de gând să facă foarte multe schimbări faţă de formula de start pe care a avut-o în Islanda. Cel mai probabil, Ianis Hagi va fi titular la Oslo. „Poate îmi reproșez echipa pe care am trimis-o în teren de la început. În repriza secundă am arătat mai bine. Trebuia să aducem o schimbare la pauză. Cei trei din față n-au câștigat baloane, n-au fost dinamici, n-au avut soluții, n-au intrat între linii. La cum am disputat primele 45 de minute, cred că putem să vorbim că nu meritam să ne calificăm. Nu e rușinos că n-am putut să șutăm la poartă. Este rușinos că n-am reușit să ne calificăm. Vinovați suntem eu și staff-ul meu, jucătorii nu au nicio vină, noi nu am reușit să îi capacităm. Aveți vinovatul în față dumnevoastră!”, a declarat Mirel Rădoi.