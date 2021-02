Pepe rupe tăcerea după divorț. Totul despre certuri, bătăi și spitalizare

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în urmă cu peste o săptămână, după o perioadă în care au fost multe certuri și informații tulburătoare. Astfel că în afară de acuzațiile de infidelitate aduse Ralucăi și Pepe a avut parte de multe reproșuri.

Amintim că Raluca Pastramă a și făcut o plângere penală privind comportamentul agresiv pe care Pepe l-ar fi avut fațp de ea. Însă Pepe a spus adevărul, după divorțul de soția sa. În cadrul unui episod de vlog, pe canalul Lolrelai, artistul a fost întrebat de episoadele de violență în cuplu, dar și despre alte lucruri personale. Pepe a recunoscut că a avut ieșiri nervoase față de bărbați, nu față de Raluca, spunând că nu a lovit niciodată o femeie.

”Nu am lovit niciodată o femeie, am lovit bărbaţi şi i-am băgat în spital. Au existat certuri, îmbrânceli, chestii din astea, dar niciodată altceva. Am lovit în timp ce făceam dragoste, dar pentru că s-a vrut, mi s-a cerut să fac asta”, a povestit Pepe.