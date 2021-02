Pepe, planuri mari pentru 2021. Ce vrea să facă după divorțul de Raluca Pastramă

Pepe are planuri mari pentru anul acesta. Artistul a vorbit despre intențiile sale legate de viitor. În urmă cu câteva luni de zile vedeta anunța că se desparte de soția sa, Raluca Pastramă.

Cu toate că trecut prin două divorțuri, celebrul Pepe mai crede în dragoste și în relațiile de lungă durată, dar și în instituția numită familie. Cântărețul a povestit într-un interviu, care este părerea lui despre dragoste, dar și despre prietenie și totodată, a vorbit despre planurile sale de viitor.

Pornind de la melodia artistului intitulată, „Sunt gelos”, acesta a fost întrebat într-un interviu acordat pentru viva.ro, dacă el se regăsește în această afirmație. Pepe nu a negat faptul că gelozia face parte din iubire și este un sentiment care arată, tototdată, faptul că îți pasă de persoană de lângă tine.

Piesa „Sunt gelos a fost lansată cu muuult timp în urmă, să tot fie vreo 20 de ani. E bine să fii gelos, să fii „condimentat, să ştii să spui şi într-o altă formă că eşti interesat de persoana de lângă tine. Dar cred că am devenit mult mai echilibrat şi mult mai permisiv în ultima perioadă. Lucru care, probabil, la un moment dat strică, pentru că, nefiind gelos, cum probabil eram acum 20 de ani, când am compus piesa, ci mult mai permisiv, este foarte posibil ca tocmai aşa să intervină, lăsând prea multă zonă liberă. Din punctul meu de vedere, e o maturitate pe care o am, e o asumare pe care o am şi mă bucur tare mult că am ajuns la această performanţă, spunea artistul, conform sursei precizate.