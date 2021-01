Pepe nu are liniște deloc. Ce i-a transmis sora lui, e ireal în ce relație se află

Viața recentă a lui Pepe pare a fi desprinsă dintr-un scenariu de film. După ce s-au mai calmat lucrurile în cazul divorțului de Raluca Pastramă, mama fetițelor sale, artistul a primit o nouă lovitură din partea surorii sale. Deși puțini știau, Pepe are o „soră secretă”, care i-a transmis recent un mesaj fratelui său mai mare. Ceea ce a povestit sora lui Pepe despre relația lor este neașteptat.

Pepe provine dintr-o familie numeroasă, crescând alături de alți șase frați. Însă puțini cunosc faptul că artistul are și o soră vitregă. Tatăl său, Ion Pascu, a avut o relație amoroasă cu o altă femeie decât mama lui Pepe, în tinerețe. În cadrul unei ediții recente Acces Direct, Mădălina Ivan, femeia alături de care Pascu senior are o fată, a povestit cum l-a cunoscut pe tatăl Rebekăi. În ciuda faptului că el era căsătorit, valurile tinereții au purtat-o pe aceasta pe culmile iubirii. Avea doar 20 de ani pe atunci, însă s-a îndrăgostit iremediabil de tatăl lui Pepe.

În cadrul aceleiași emisiuni publicul a cunoscut-o și pe Rebeka, sora vitregă a lui Pepe. Tânăra a vorbit despre motivul pentru care nu a făcut publică legătura dintre ea și solist, dezvăluind mai multe despre relația pe care o are cu fratele său mai mare.

În vârstă de 17 ani, Rebeka este aproape la fel de talentată precum Pepe. Tânăra a povestit că își dorește o carieră în muzică măcar la fel de frumoasă precum cea a fratelui său. Acesta este și motivul pentru care de copil a început să ia lecții de canto. Totuși, numele de Pascu nu a deschis uși pentru tânără, lucru pe care nici nu și l-a dorit neapărat. Rebeka și-ar fi dorit în schimb să aibă o relație bună cu Pepe. Acesta ar putea să îi fie mentor, să o consilieze în muzică pe sora sa vitregă.

Nu am avut tangențe foarte mari, eu nu am spus niciodată cine sunt, că sunt sora lui Pepe. Eu mi-as fi dorit susținerea sa morală, atât. Să îmi spună „Rebeka, aici falsezi”, „Rebeka, aici nu e bine”. Mi-a spus că mai durează, că momentan sunt mică. Am crescut, dar tot nu se întâmplă nimic, a spus Rebeka.