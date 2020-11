Sora lui Pepe rupe tăcerea. Ce acuzații grave îi aduce după ce s-a scris că o iubește

Sora lui Pepe complică lucrurile și pune paie pe foc! Tânăra vine cu acuzații grave asupra artistului, după ce s-a scris că o iubește enorm. Rebeka face lumină în cazul familei Pascu. Cum stau, de fapt, lucrurile?

După ce s-a scris că Pepe a rămas cu gândul la familia lui în această perioadă sensibilă, dar mai ales cu gândul la sora lui cea mică, Rebeka vine să clarifice lucrurile. Sora artistului îl acuză pe aceasta că nu a ajuta-o niciodată, ba chiar o ignoră. Tânăra și-a deschis sufletul în fața jurnaliștilor de la cancan.ro și a oferit detalii din viața de familie a fostului jurat al emisiunii „Next Star” pe care nimeni nu le știa. Rebeka suferă din cauza relației inexistente pe care o are cu cântărețul de muzică latino, cu toate că tatăl lor vrea ca fata să se înțeleagă de minune cu frații ei mai mari.

Adolescenta mărturisește că aceștia își păstrează distanța față de ea, iar în fața refuzului nu mai poate face nimic. De asemenea, tânăra mai este dezamăgită și de faptul că Pepe nu se gândește deloc la ea și nu o ajută pe plan muzical, deși chiar ar fi avut cum, dat fiind notorietatea și experiența de care se bucură de ani buni. ”Nu am fost niciodată pusă la curent cu ce se întâmplă în viața lor. Știu că s-au despărțit, asta e sigur. Dar, mai mult de atât chiar nu știu. Nu știu de când durează problemele între ei. Tata mi-a spus că Pepe n-are niciun fel de vină în ceea ce s-a întâmplat între ei doi. Tatăl meu este neutru în situația asta” , a declarat Rebeka.

„Pepe nu m-a ajutat niciodată și există și conversații în care eu îi trimit cover-urile mele și el nu-mi răspunde la telefon. O singură dată mi-a răspuns, acum doi ani, când i-am trimis un cover și mi-a zis „E mai ok!” . Dar, nu mi-a dat aripi și nici nu m-a încurajat în vreun fel. Eu am așteptat întotdeauna o părere din partea lui. Sunt dezamăgită pentru că aș fi vrut să am parte de încurajare măcar din partea familiei, dar nu o am din partea lui. Eu cred că el a înțeles că vreau să mă ridic pe numele lui, dar eu nu vreau asta. Faptul că are barul acela pe care-l face online … a chemat multe alte fete, iar eu nici măcar nu știu cum arată barul acela online. Mi-aș fi dorit să cânt lângă el, dar nu se poate … „

Rebeka Pascu (Sursa: cancan.ro)