Femeia care a făcut amor cu Pepe deși artistul încă era însurat. Cine e Laura, de fapt

Pepe a fost dat de gol a TV de una din amante. Când se petrecea totul și unde s-au desfășurat partidele fierbinți dintre aceștia? Celebrul cântăreț de muzică latino era atunci într-o relație.

Trecutul juratului de la emisiunea „Nex Star” e răvășit în urma declarațiie sale că divorțează de mama copiilor. Separarea bruscă și neașteptată dintre Pepe și Raluca Pastramă a readus la suprafață câteva situații cu care solistul nu s-ar putea lăuda precum episodul în care amanta lui a povestit detalii din perioada în care se vedeau. Totul se petrecea când vedeta era împreună cu Oana Zăvoranu. Laura a acceptat în trecut invitația lui Mădălin Ionescu de a apărea la TV pentru a elucida misterul. De asemenea, se zvonește că Oana nu ar fi singura pe care a înșelat-o, ci și pe Raluca, după ce au apărut detalii despre aventura lui Pepe cu o sexy patronească. Declarațiile fostei amante au fost făcute în toamna lui 2011, an în care solistul a și divorțat cu mare scandal de actrița din „Sacrificiul”.

În cadrul interviului, Laura a povestit cum a fost abordată de bărbat în anul 2004, atunci când unul din prietenii artistului a invitat-o în camera de hotel din stațiunea Neptun pentru a întreține relații intime cu solistul. “Am avut o relație sexuală cu Pepe în timp ce el era la începutul legăturii lui cu Oana Zăvoranu. Eram la mare și el a trimis un băiat din formatie la mine și el m-a invitat la Pepe în cameră. Am făcut sex cu el de curiozitate, dar mi-a lăsat un gust amar. Eu i-am cerut numărul de telefon, dar el nu mi l-a dat pentru că a spus că are o relație mai serioasă. Dupa aventura de la Neptun ne-am mai întâlnit o dată într-un hotel din București”, a povestit Laura în cadrul emisiunii “Drept la țintă”, prezentată de Mădălin Ionescu la Kanal D.

„Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Fiind de comun acord, pentru că aşa a trebuit să fie, vom merge la notar şi nu există niciun fel de proces, litigii sau alte speculaţii. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniţă, dorm şi cu mine, dorm şi cu Raluca”

Pepe