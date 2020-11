Pepe, adevărul despre bani. Cum a făcut avere, de fapt: „Niciodată nu mi-a fost rușine”

Pepe a vorbit despre averea sa pe care acum trebuie să o împartă cu mama copiilor lui. Cum a reușit să pună bazele afacerilor sale și să facă atâția bani? Artistul a fost extrem de transparent.

Divorțul bombă al anului din showbiz-ul românesc încă șochează, mai cu seamă că fanii cuplului au o mie și una de întrebări cu privire la despărțire. Deși unii nu cred că separarea celor doi va dura mult, relația pare încheiată bine, iar viitorul deja trasat. Dincolo de decizia fulger de a o lua pe drumuri separate, curioșii se întreabă acum cum a reușit Pepe să-și clădească micul imperiu și să dea naștere unor afaceri, mai ales de când s-a aflat că soții au de împărțit o sumă foarte mare.

În vârstă de 41 de ani, cântărețul latino s-a bucurat mereu de notorietate și de dragostea din partea publicului de muzică spaniolă. Artistul nu a fost întotdeauna bogat, deși poate pare că a avut o viață fără griji. Acesta a vorbit în mai multe interviuri despre începutul său greoi când încercările nu au fost puține, iar momentele în care simțea că nu mai poate au existat și ele. În anul 2013, Pepe mărturisea cum își câștiga existența și cum reușea să-și plătească orele de canto. Cu timpul, însă, lucrurile au prins contur, ia datorită carierei fulminante nu a mai trebuit să-și facă griji pe plan financiar și nici să poftească la lucruri pe care nu și le poate permite. Amintim că vedeta a deținut un salon de înfrumusețare și încă mai are în posesie o grădiniță unde învață acum cele două fiice ale sale.

„Și eu am vândut în piață! Nu mi-a fost rușine să fac acest lucru, deși poate unii m-ar ironiza din cauza acestui lucru. Uneori, în fast-food-ul acela din piață mai și găteam, mai și serveam, ce să fac, așa îmi puteam câștiga existența și puteam să-mi plătesc orele de canto, așa am putut să ajung cântăreț”, declara artistul. Părinţii săi, Ion Talent şi mama sa, Tatiana, au avut, în Piaţa Moghioroş un fast-food, iar tarabagiii îşi amintesc şi acum cu drag de băiatul frumos care cânta cu tava de cafea în mână. Pepe a fost extrem de harnic şi umbla prin toată piaţa să-şi vândă marfa. “Am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine și de cafea. Niciodată nu mi-a fost rușine”

