Pep Guardiola a lovit cu o sticlă un adversar. Cum a reacționat antrenorul lui Manchester City și ce record a doborât „robotul” Erling Haaland – FOTO & VIDEO

Pep Guardiola a trăit la intensitate foarte mare meciul Leeds – Manchester City. Antrenorul spaniol s-a „războit” cu sticlele de pe marginea terenului, iar cu una dintre ele a lovit, din greșeală, un antrenor de pe banca formației gazdă. A fost meciul în care norvegianul Erling Haaland a devenit jucătorul care a marcat primele lui 20 de goluri în Premier League, după doar 14 partide.

Pep Gurdiola și Manchester City au câștigat primul meci din Premier League, desfășurat după Campionatul Mondial de Fotbal. „Cetățenii” s-au impus cu 3-1 pe terenul lui Leeds United și au revenit pe locul doi în campionat. Deși jucătorii lui au condus cu 3-0 și au avut practic partida la discreție, antrenorul spaniol a fost destul de agitat. A dat cu o sticlă de pământ, iar la un moment chiar a șutat într-una.

Obiectul a ajuns pe banca adversarilor și a lovit unul dintre antrenorii echipei. Pep Guardiola și-a dat seama ce boacănă a făcut, și-a pus mâinile în cap și s-a dus în fugă spre banca lui Leeds ca să vadă dacă totul este în regulă. După ce s-a liniștit și-a prezentat scuzele, iar arbitrul i-a dat doar avertisment.

Omul meciului a fost din nou Erling Haaland, atacantul despre care mulți dintre fanii echipelor adverse au spus că este „un robot” și a existat chiar o petiție prin care s-a cerut guvernului să fie expulzat. Atacantul norvegian a semnat o „dublă” în duelul cu Leeds și este primul jucător din istorie care marchează primele sale 20 de goluri în doar 14 partide. Precedentul record era deținut de către Kevin Phillips, cu 20 de goluri în 21 de meciuri.

20 – Erling Haaland has become the fastest player to score 20 goals in the Premier League, doing so in 14 appearances:

14 – Erling Haaland

21 – Kevin Phillips

23 – Andrew Cole

26 – Ruud van Nistelrooy

26 – Diego Costa

26 – Tony Yeboah

