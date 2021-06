Pentru câți bani se poate transfera Răzvan Marin. S-a stabilit suma uriașă

Răzvan Marin ar putea prinde un transfer important în această vară în schimbul unei sume consistente de bani. Jucător de bază la Cagliari în sezonul trecut, mijlocașul român se bucură de o creștere a cotei sale. Chiar dacă a evoluat doar un singur sezon în tricoul sarzilor, a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, iar oficialii clubului vor să profite și să îl vândă.

Cluburi de top din Europa se bat pentru semnătura jucătorului român. Răzvan Marin a avut un sezon excelent la Cagliari, unde a evoluat în 39 de partide în toate competițiile. Mijlocașul român a înscris trei goluri și a oferit șase pase decisive. Echipa sa a reușit în final să evite retrogradarea și a rămas astfel în Serie A.

Printre formațiile importane care și-l doresc pe Răzvan Marin se numără AC Milan, AS Roma și mai nou Olempique Lyon. Văzând interesul crescut al cluburilor pentru mijlocașul român, gruparea condusă de Tommaso Guilini i-a stabilit chiar și un preț. Potrivit presei din Italia, Cagliari este dispusă să îl cedeze pe Marin doar în schimbul sumei de 18 milioane de euro.

În urmă cu o săptămână, Pietro Chiodi, impresarul lui Răzvan Marin – cel care mai are încă trei jucători români sub contract în Serie A (Ciprian Tătărușanu, Vlad Chiricheș și Denis Drăguș) – a mers la clubul milanez unde a purtat o discuție cu Paolo Maldini, oficialul lui AC Milan și președintele lui Cagliari, Tommaso Guilini. Însă discuțiile par să se fi împotmolit atunci când a venit vorba de suma de transfer a jucătorului. Cele 18 milioane de euro cerute de sarzi sunt considerate drept o sumă mult prea mare pentru rossoneri, astfel că transferul a intrat impas.

De câteva zile însă, Club Brugge a intrat și ea în cursa pentru mijlocașul român. Campioana din Belgia nu este la prima tentativă de a-l transfera pe Răzvan Marin. În perioada când acesta juca la Ajax a fost curtat intens de Brugge, însă în cele din urmă transferul a picat.

”A fost ceva în iarnă. Brugge nu a fost singura echipă care m-a vrut, dar nu am fost lăsat să plec, mi s-a transmis că e nevoie de mine și nu am avut ce să fac. Eu mi-am dorit să plec ca să joc. Dar sunt sub contract cu Ajax și nu am ce să fac”, spunea Răzvan Marin în martie 2020”, a declarat Răzvan Marin în martie 2020, potrivit playsport.ro.