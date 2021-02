Pensii România. Anunț incredibil pentru milioane de pensionari. Nu se mai întâmplă în 2021

Pensii România. Astăzi a fost votat proiectul de buget pe 2021, proiect înaintat de Guvernul Cîțu în Parlamentul României. Contrar aparențelor nu a existat nicio rezistență în fața propunerii de buget făcute de premier. Niciunul din partidele din opoziție nu au comentat cifrele propuse, ba mai mult, au votat rapid totul. La finalul zilei, permierul a făcut și câteva declarații în fața presei, iar cele enunțate sunt menite să dezamăgească peste 3 milioane de români.

Cu un deficit real, declarat, de 7%, cu o rată a inflației în creștere și numărul șomerilor la fel, astăzi Florin Cîțu a câștigat o bătălie. Azi a fost ziua depunerii proiectului de buget pentru 2021, aprobat rapid în Parlament, fără prea multe contre sau polemici.

Criza economică a forțat mâna actualei guvernări să purceadă la plafonări ale salariilor bugetarilor, la eliminarea unor sporuri. În aceeași proiecție bugetară Voucherele de vacanţă vor fi tăiate, la fel şi gratuităţile pentru studenţi.

În acest context, premierul Cîțu vine și mai dă un anunț menit să destabilizeze cu totul societatea românească, și mai ales cei peste 3 milioane de pensionari. Conform acestuia în 2021 nu se vor opera măriri la pensii, dar conform premierului, avem creștere economică. Reamintim că în acest moment punctul de pensie este 1.442 lei, față de 1300 de lei, cât era în 2020.

„Ştiţi foarte bine, vorbim despre un punct de pensie care a fost modificat din motive electorale să crească în septembrie. Rectificăm această problemă şi punctul de pensie va creşte de la 1 ianuarie 2022. Trebuie să ştim că anul acesta punctul de pensie este de 1.442 lei, mai mare decât a fost punctul de pensie anul trecut, în jur de 1300 de lei.

La acest punct de pensie, de anul acesta, efortul suplimentar bugetar este deja de 8 miliarde de lei. Deja am început bugetul cu 8 miliarde de lei în plus. Sunt 19 miliarde de lei în plus faţă de 2019. Vorbim de o criză economică fără precedent în 2020 şi o perioadă de revenire în 2021”, a declarat Florin Cîţu astăzi.