Pensii 2021. Românii care riscă să rămână fără pensii. Ministrul Muncii a făcut anunțul

Acel proiect de lege prin care va fi interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, pus în dezbatere joi, vizează optarea pentru rămânerea în activitate până la 70 de ani, cu condiția de a alege între pensie și salariu, în sectorul public. Vor fi și excepții, iar printre ele se află cadrele didactice, membrii Academiei Române și aleșii statului.

Ei vor avea posibilitatea să continue să lucreze până la 70 de ani și angajații din sectorul privat, însă în cazul acestora nu se suspendă pensia.Conform ministrului Muncii, Raluca Turcan, după dezbaterea publică proiectul o să intre în ședință de Guvern pentru aprobare.

Actul normativ prevede că persoanele ajunse la vârsta de pensionare pot să rămână în activitate, dacă doresc, până la vârsta de 70 de ani.

"Este o opţiune pentru a munci în continuare, chiar dacă a ajuns la vârsta legală de pensionare. (…) Pe lângă faptul că rămâne persoană activă şi în câmpul muncii, există și posibilitatea de a avea un nivel al salariului la care se afla în momentul îndeplinirii vârstei de pensionare. Vorbim aşadar despre un drept şi de o obligaţie. Exercitarea acestui drept e stric la latitudinea angajatului. Legal, rămâne posibilitarea oricărei persoane de a se pensiona la vârsta legală de pensionare, fără nicio îngrădire", a spus Raluca Turcan. "În mediul privat, nu poate fi interzis acest drept. Angajatul care depășește vârsta legală de pensionare poate să cumuleze pensia și salariul. El este beneficiar al sistemului public de pensii, dar obține venituri în mediul privat", a spus Ministrul Muncii.

Principalele prevederi ale actului normativ, prezentate de Turcan:

Dacă o persoană a optat pentru continuarea activităţii până la împlinirea vârstei de 70 de ani, dar apoi doreşte să revină asupra acestei decizii şi să se întoarcă la pensie, poate să o facă oricând între perioada în care a împlinit vârsta legală de pensionare şi vârsta de 70 de ani. Persoana care continuă activitatea poate să solicite şi recalcularea pensiei în sistemul public, iar avantajul costă în majorarea punctelor anuale şi obţinerea unei pensii în sistemul public calculată proporţional cu perioada lucrată. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare şi doresc să se reangajeze şi să lucreze până la 70 de ani pot să o facă. Legease aplică celor care desfăşoară activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă sau raport de serviciu, aşadar pentru sistemul public şi în sistemul privat. Pentru persoanele care se află în funcţie printr-un act de numire, ca să opteze să lucreze până la vârsta de 70 de ani este suficient să depună o cerere la angajator cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de pensionare. Pentru sectorul public, continuarea activităţii se realizează în baza aceluiaşi contract de muncă ori raport de serviciu. În sectorul public, pentru continuarea activităţii nu este necesar acordul în prealabil al angajatorului. Opţiunea continuării activităţii, după împlinirea vârstei legale de pensionare, are drept consecinţă suspendarea plăţii pensiei şi iar măsura e una de echitate socială şi juridică.

Persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, ai sistemului de pensii militare de stat sau beneficiari ai pensiilor de serviciu pot să se încadreze conform legii, pe durata determinată sau nedeterminată până la vârsta de 70 de ani.



Ce excepții sunt

O să fie exceptate de la suspendarea dreptului pensiei în momentul în care optează pentru activitate până la 70 de ani: persoanele ce beneficiază de drepturi de autor, în condiţiile Legii 8/1996, personalul didactic prevăzut de legea educaţie naţionale, persoanele încadrate în gradul III de invaliditate membrii Academiei Române persoanele din cadrul autorităţilor administrative autonome sau instituţiilor publice care la data intrării în vigoare a acestei legi sunt în exercitarea unui mandat, cu o perioadă prevăzută de lege



Raluca Turcan a afirmat că excepţiile vizează tipuri de venituri, şi nu categorii profesionale.

”Excepţiile legate de aplicarea acestei măsuri legislative – evident că noi am plecat în acest demers cu dorinţa de a face o lege constituţională, şi atunci în mod evident trebuie să fie exceptate de la aplicarea acestei reguli persoanele alese care se află în mandate pe o perioadă definită de Constituţie.(….) Am vorbit de tipuri de venituri câştigate. Aşadar, plata cu ora este exceptată, este exceptat tipul de venit din drepturi de autor. (…) Declaraţia premierului (care s-a poziţionat împotriva oricăror excepţii în proiectul de lege, n.r.) este în acord cu textul legii şi cu ce am menţionat eu, în sensul în care noi facem excepţii nu pentru anumite categorii socio-profesionale, ci pentru tipuri de venit care pot fi acceptate în momentul în care, după vârsta de pensionare, alegi să lucrezi”, a susținut Turcan.