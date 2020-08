Pensii 2020. Orban a făcut anunțul așteptat de toți pensionarii: „Cea mai mare creștere”

Premierul României, Ludovic Orban, afirmă că majorarea cu 14% a punctului de pensie este ”maximum posibil”, apreciind că, în cifre absolute, este cea mai mare creștere a punctului de pensie.

Pensii 2020. Orban a făcut anunțul așteptat de toți pensionarii

„Am luat o decizie grea. Creşterea punctului de pensie cu 14% şi creşterea cu un procent similar a pensiilor sociale a fost o decizie extrem de grea. Este maximum posibil. Orice creştere mai marenu poate fi susţinută”, a precizat Ludovic Orban.

Ludovic Orban mai spune că dacă articolul referitor la majorarea pensiilor cu 14% va fi abrogat în Parlament, Guvernul va ataca această decizie la CCR. Potrivit premierului, o eventuală majorare cu 40% a pensiilor nu se poate susţine.

„Sunt un om care îmi iubesc părinţii. Mi-am iubit bunicii. Am fost tot timpul apropiat de cei care au muncit o viaţă şi acum merită o pensie decentă şi o viaţă lipsită de griji. Pe de altă parte, am făcut maximum posibil. Totuşi, am făcut o creştere mare. Dacă ne uităm la istoria majorării punctului de pensie, în sumă absolută, cred că e cea mai mare creştere”, a mai precizat Ludovic Orban.

”Orice venit poate să crească atunci când există creştere economică”

Ludovic Orban a mai spus că ”PSD trăieşte încă anul 2016”, întrebat cum vede anunţul social-democraţilor potrivit căruia vor amenda „drastic” în Parlament ordonanţa de urgenţă privind rectificarea bugetară.

„Opiniile populaţiei s-au schimbat radical. Lumea nu mai suportă toată gargara populistă a PSD. Lucrurile sunt foarte simple, atunci când iei decizii trebuie ai în spate analize economice, prognoze, evaluări, studii de impact, trebuie să fundamentezi orice cheltuială publică în funcţie de obiectivele pe care le urmăreşti. Ultimele cinci luni de zile, majoritatea PSD din Parlament a scos pe bandă rulantă acte normative care au redus venituri sau au provocat costuri pentru care nu există bani efectiv. Tot ceea ce facem, noi facem întemeiat pe analize serioase, astfel încât să nu generăm cheltuieli nesustenabile şi să putem aloca resursele către acele domenii vitale care într-adevăr stau la baza relansării economice ulterioare a României. Orice venit poate să crească atunci când există creştere economică, când creşte competitivitatea economiei Româneşti şi a companiilor româneşti, atunci când se fac investiţii, atunci când într-adevăr există toate motoarele dezvoltării puse în funcţiune”, aprecizat Orban, conform Agerpres.