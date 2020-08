Pensii 2020. Cum recuperezi anii lipsă de pensie. Noua lege din România

Românii care își fac dosarul de pensie, dar care constată că le lipsesc perioade de cotizare din dosar, au acum posibilitatea să recupereze perioadele din stagiul de cotizare. Vestea bună a venit din partea ministrului Muncii, cVioleta Alexandru.

Cum să-ți recuperezi perioada lipsă din stagiul de cotizare

„Prima modificare (la Legea pensiilor, n.r.) pe care as intentiona sa o fac este legata de posibilitatea oamenilor de a-si cumpara, adica de a putea recupera din spate perioade pentru care nu au contribuit. Sunt persoane care mi-au semnalat acest lucru, mi-au adus in atentie faptul ca ar avea disponibilitate constatand ca din toata perioada de stagiu minimal de cotizare le lipsesc cativa ani si ar fi dispusi sa ii acopere in acest moment. Ar fi o potentiala modificare pe care o voi pune in dezbatere publica, voi vedea reactiile si ulterior voi decide”, a explicat ministrul Muncii saptamana aceasta la TVR, potrivit Agerpres.

De asemenea, ministrul a precizat ca exista inclusive solicitări pentru a acorda o reducere a vârstei de pensionare pentru mamele cu mai mulți copii.

Mamele pot ieși mai devreme la pensie

„Sunt mai multe solicitari din partea oamenilor de a acorda o atentie sporita mamelor cu mai multi copii in sensul de reducere a varstei de pensionare. Sunt in zona unor modificari cerute de oameni si mi se par corecte, juste”, a spus ministrul, conform aceleiasi surse. Majorarea pensiilor se va face de la 1 septembrie, conform ministrului, insa procentul de crestere depinde de situatia incasarilor la buget.

„Toata determinarea Cabinetului este ca pensiile sa creasca, sa fie centrul deciziei pe care o vom lua cu privire la rectificarea bugetara anuntata in maximum doua saptamani. Suntem determinati sa fie cresterea de la 1 septembrie. Procentul este cel pe care il va prezenta Ministerul Finantelor dupa ce va prezenta situatia incasarilor la buget. (…) Trebuie gasite resurse pentru a asigura o crestere a pensiilor nu numai anul acesta. Mi se pare o tragedie sa maresti doar dintr-un alt calcul decat cel rational, respectiv ceea ce poate suporta bugetul si peste un an sa anunti oamenii ca nu se poate sustine cresterea”, a mai spus ministrul citat.