Pensii 2020. Cât va fi punctul de pensie în România. Cea mai mare creștere din istorie

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a vorbit despre rectificarea bugetară și sumele alocate pentru fiecare minister! În plus, acesta a ținut să precizeze că punctul de pensie va cunoaște în 2020 cea mai mare creștere de până acum și a mai ținut să le dea peste nas celor din PSD, care critică Guvernul.

Ministrul Finanțelor a anunțat că pensiile vor crește cum nu au mai crescut niciodată

Florin Cîțu a anunțat înainte de ședința de guvern că va spune exact procentul cu care vor crește pensiile, începând de la 1 septembrie 2020, însă într-un final s-a răzgândit și s-a mulțumit doar să spună că PSD-ul nici măcar nu a văzut vreodată o majorare cum va fi cea din septembrie!

Iată principalele declarații făcute de ministrul Finanțelor, după ședința de Guvern: ”V-am promis că voi prezenta toate datele onest şi transparent, nu ca predecesorii mei. Vă dau câteva elemente principale despre rectificare: am alocat mai multe resurse, 20 miliarde de lei, în 7 luni. Este cea mai mare sumă alocată.

Florin Cîțu anunță sume fabuloase după rectificarea bugetară

Resursele pentru ministerul Transporturilor este unul record, cel mai mare din ultimii ani. La Sănătate, domeniu prioritar, sumele au crescut cu 45%, pentru decontare de echipamente medicale, echipamente, tot ce e nevoie pentru suplimentarea stocurilor în pandemie. Pe tot anul e o creştere de 45% faţă de bugetul iniţial.

La Educaţie vom asigura tot ce trebuie pentru desfăşurarea învăţământului până la sfârşitul anului. Ministerul Muncii, are cel mai mare buget. sumele alocate în plus ajung la aproape 10 miliarde de lei în plus. Am plătit la timp şi salarii şi pensii şi ajutoare sociale.

Am spus că vom creşte pensiile în 2020. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creştere pe care a avut-o vreodată. PSD niciodată nu a avut această sumă. Am reuşit să creştem pensiile. Îl provoc pe domnul Ciolacu să găsească o altă ţară care creşte şi pensiile şi alocaţiile cu această sumă cu care va creşte pensiile acest Guvern. Am crescut pensiile cu cea mai mare sumă. Şi facem asta în criză economică. Ştim cât de importantă este această sumă pentru români. Am crescut şi pensiile, am crescut şi alocaţiile. Sistemul financiar-bancar a fost un partener al PNL”, a declarat Florin Cîțu.