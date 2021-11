Pensia rușinoasă pe care o primea Petrică Mîțu Stoian. Câți bani lua după o viață pe scenă

Petrică Mîțu Stoian și-a dat ultima suflare după ce a suferit din cauza unor complicații post-covid, lăsând multă durere în urmă. Acesta se confrunta cu o mare dezamăgire, ținând cont că după o viață dedicată scenei, el primea o pensie rușinoasă.

Petrică Mîțu Stoian a decedat, mult prea devreme, la secția de Terapie Intensivă de la Spitalul de Urgență din Reșița. Acesta fusese transportat dintr-o clinică unde urma un tratament post-covid, însă medicii nu au putut să îi salveze viața, în ciuda eforturilor.

Solistul se decidea să se pensioneze în vara acestui an, ținând cont că pandemia le-a pus multe bețe în roate artiștilor. Multe evenimente au fost anulate, astfel că mulți au fost nevoiți să își caute o altă sursă de venit, ținând cont că numărul nunților a scăzut substanțial.

Astfel, ajuns la 61 de ani, Petrică Mîțu Stoian s-a decis să se pensioneze pentru a avea mai mult timp pentru el, dar și pentru a călători. Acesta era angajat cu carte de muncă pe postul de solist vocal la Ansamblul ‘Maria Tănase’, în trecut ocupând aceeași poziție la ‘Doina Gorjului’.

El primea sporturi de aproximativ 700 de lei, vouchere de vacanță de 1.450 de lei pe an, aceste beneficii adunându-se la un venit pe bază de aproximativ 6.500 de lei pe lună, potrivit WOWbiz. Totuși, el s-a confruntat cu numeroase probleme când nu a mai existat buget pentru a susține ansamblul.

Autoritățile locale nu au mai avut bani să susțină instituția, așa că artiștii au fost anunțați că o să intre în șomaj tehnic la începutul acestui an. Astfel, după ce salariul îi fusese redus cu 25%, Petrică Mîțu Stoian a luat decizia de a se pensiona, ținând cont de vechimea pe care o avea.

Cunoscutul interpret de muzică populară încasa 2.000 de lei din partea autorităților. El nu a putut să treacă peste acest lucru, considerând că suma reprezintă o umilință, mai ales pentru că a avut parte de o carieră spectaculoasă și și-a dedicat o mare parte din viață publicului român.

„Nu mai suport, sincer… Asta e o umilință. Până la urmă, eu nu sunt oricine, nu sunt de pe drum. Am făcut și eu carte, o școală, am făcut pregătire, am făcut culegeri, am umblat ani de zile peste tot să fiu un nume și să strâng lucrurile frumoase ale românilor, tradiția.

Totul până la umilință. Eu îi înțeleg și pe oamenii ăștia care ne conduc dar, fraților, aveți grijă și de noi. Nici nu știu dacă mai există ministru al culturii, n-a ieșit să zică ceva…

Ce facem cu ăia care lălăie?”, spunea Petrică Mîțu Stoian într-un interviu acordat jurnalistei Adriana Bahmuțeanu.