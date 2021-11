Ultima dorință a lui Petrică Mîțu Stoian. Ce își dorea cu mare ardoare, la bătrânețe

Petrică Mîțu Stoian și-a dat ultima suflare în timp ce se afla la secția ATI din Spitalul de Urgență Reșița. Interpretul de muzică populară era extrem de iubit și apreciat în România, astfel că apropiații și fanii au suferit enorm când au auzit veștile crunte. S-a aflat ce mare dorință avea acesta.

Petrică Mîțu Stoian a avut o carieră spectaculoasă, așa că românii îi apreciau fiecare apariție și îi fredonau toate piesele. Cunoscutul solist și-a dedicat viața scenei, astfel că spera să înceapă să se bucure de vacanțe și să călătorească în întreaga lume la vârsta de 61 de ani.

Regretatul interpret de muzică populară spera că o să ajungă în locuri pe care nu a apucat să le vadă. Acesta își dorea să vadă o mulțime de țări și să afle ce i-a atras pe alți oameni la respectivele destinații de vacanță. Petrică Mîțu Stoian dezvăluia, în trecut, că plănuiește să meagă la Moscova cu trenul.

„Toată viaţa, muzica a fost pe primul plan, acum aş dori să las locul tinerilor şi să mă bucur şi eu mai mult de vacanţe. Vreau să mă plimb prin locuri prin care nu am apucat să merg. Eu iubesc ţările arabe şi când mă ridic din pat mă uit către răsărit, nu către apus.

Nu am fost în Germania şi nici nu o să ajung vreodată, nu am chemare. Nici în SUA nu am fost. Îmi doresc până şi la Moscova să merg cu trenul, să colind, să ştiu ce este prin lume. Mi-aş dori să văd ce au văzut alţii.”, a povestit Petrică Mâțu Stoian pentru Impact.ro.