Ce pensie are Cornel Palade, în 2023. Banii primiţi de actor de la stat, mai puţini decât te aşteptai

Îndrăgitul actor român, Cornel Palade a fost invitat la emisiunea ”La Măruță”, acolo unde a vorbit despre provocările vieții sale. Timp îndelungat, el a împărțit scenă cu Romică Țociu, aducând bucurie și amuzament publicului român. În ciuda anilor de muncă și al reușitelor sale, actorul are o pensie mică. Cu toate acestea, Cornel Palade este recunoscător și susține că se mulțumește cu puțin.

Cornel Palade a făcut o serie de dezvăluiri despre viața acestuia. După ce s-a retras din teatru, actorul a primit o pensie mică. Chiar dacă valoarea acesteia este de 1450 de lei, actorul nu are niciun reproș.

„În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia? Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate. Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!”.