Pensia pe care o ia soția lui Traian Băsescu. Nimeni nu își imagina că încasează atât

Ce pensie încasează lunar Maria Băsescu, soția fostului președinte, Traian Băsescu. Aceasta are o pensie extrem de mică în comparație cu agoniseala lui Traian Băsescu.

Însă Maria Băsescu a preferat să se dedice mai mult familiei ei, afirmând și că regretă că nu a mers la muncă mai mult. Cu toate acestea, Maria Băsescu s-a dedicat activităților casnice, rămânând alături de familia ei.

De altfel, într-un intervou acordat în 1995, Maria Băsescu, în vârstă de 69 de ani, a spus că era casnică încă din 1980, de când avea vârsta de 29 de ani.

“De 15 ani sunt casnica. Nu am fost asa dintotdeauna. Cand m-a cunoscut sotul meu lucram in turism, pe Litoral. Si imi placea foarte mult, pentru ca totdeauna mi-a placut societatea, oamenii. Sa fie multi oameni in jurul meu. Mai tarziu am ajuns inchisa intre patru pereti. Am stat foarte mult singura. Regret ca n-am mai putut lucra. V-am spus, imi placea compania, agitatia. Oricum, acum e prea tarziu. Dupa o pauza de 15 ani e greu sa-ti reiei activitatea. Mi-am iesit din mana, cum se spune”, a spus Maria Basescu.