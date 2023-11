Pensia pe care Mihai Tatulici o primeşte de la stat, la 75 de ani. Jurnalistul, văzut din ce în ce mai rar în public

A fost unul din cei mai importanți jurnaliști, și cu o activitate publicistică însemnată. Dar, ajuns astăzi la vârsta de 75 de ani, celebrul Mihai Tatulici a apărut extrem de rar în viața publică. Citește mai departe și află care este pensia pe care Mihai Tatulici o primeşte de la stat, la 75 de ani.

Pentru cei care își aduc aminte de primii ani de democrație mioritică, de după Decmebrie 1989, este imposibil să nu fi auzit, sau văzut pe micile ecrane măcar odată, de și pe reputatul jurnalist Mihai Tatulici.

Află despre: Postul TV unde Dan Negru va filma Revelionul 2024. A început deja pregătirile: ”Domnul Tatulici mi-a spus un lucru”EXCLUSIV

Debutul și-l făcea în urmă cu 57 de ani, în 1966 în cadrul unei publicații locale sucevene, având în vedere că de origine este din localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava.

Doi ani mai târziu, în 1968 numele său va apare în articolele semnate în publicația Universității ”AL Ioan Cuza”, ulterior ajungând și redactorul șef al acestei prestigioase reviste, ”Alma Mater”. După o activitate publicistică importantă, la aproape 32 de ani, ajunge redactor și realizator în cadrul TVR, până în 1989.

Vine anul 1990, primul an de democrație, iar experiența sa din televiziunea publică va fi aplicată odată cu deschiderea primului post TV privat, ”Tele7 abc”, loc unde își vor face debutul multe din vedetele de azi de pe micile ecrane.

Descoperă și: Ce se mai știe de celebrul jurnalist și de ce refuză să revină în televiziune. Marina Almășan rupe tăcerea: ”E încăpățânat, e de neadus pe micul ecran!”

Dar, din motive doar de domnia sa știute, în 1995, odată cu intarea în piață a grupului media construit de Adrian Sârbu, Mihai Tatulici demisionează de la ”Tele 7 abc” și pleacă la PRO TV, iar un an mai târziu, alături de alte nume importante din presa românească, înființează Clubul Român de Presă.

Fără falsă modestie, într-un interviu acordat TVR, jurnalistul spunea că se declară a fi ”un jurnalist norocos”.

La postul deținut de Adrian Sârbu, Mihai Tatulici va avea record de audiență, iar între 97-98 va realiza emisiunea de dezbatere ”Audiența Națională”, având ca invitați multe persoanaje controversate ale vremii, ceea ce i-au atras și multe critici din partea altor colegi din presă, precum Ion Cristoiu, acesta catalogându-l că ”Spălător de cadavre”.

Mergând repede înainte, la 6 ani distanță, îl vom găsi pe jurnalist în postura de director de programe la Realitatea TV, în 2004, dar după aproape doi ani va demisiona și de aici. De altfel, Mihai Tatulici și-a lăsat amprenta asupra postului, fiind printre coautorii proiectului, alături de un alt jurnalist al momentului, Sergiu Toader.

Află și: Realizatorul TV a făcut donație extrem de generoasă pentru municipiul Caracal. Motivul care a stat în spatele acestui gest

Pe lângă activitatea de jurnalist sau realizator TV, avea să demareze și câteva afaceri, mai ales în domeniul media, reamintind aici revista ”Privirea”, o firmă de producții de cinematografie, și multe altele.

Pe lângă toate astea, încă din anii 70, Mihai Tatulici s-a dovedit și un bun scriitor, având sub semnătura sa opt cărți publicate, trei romane, un volum de nuvele, o carte de memorii, iar ultimele apariții datează din 2014 și 2015, și anume ”Distrugătorul Speranța sau povestea unui marinar deștept și cu noroc” și ”Plăcerea de a trăi și de a găti. 33 de rețete încercate pentru prieteni”, aceasta fiind despre gastronomie și, respectiv ”Singur între două veacuri. Vol. I”, un nou volum de memorii.

Anii au trecut, și cum era de așteptat, a înaintat și în vârstă, iar astăzi este pensionar la frumoasa vârstă de 75 de ani, de mai bine de 10 ani:

”M-am retras definitiv. În 2013, când am ieșit la pensie, am ieșit și de sub lumina reflectoarelor după exact 48 de ani de jurnalism.

Norocul meu s-a numit faptul că am fost membru al Uniunii Cineaştilor şi cu ajutorul statutului lor am mai primit ceva bani în plus la pensie, că în baza majorărilor anuale ale bietei pensii nu ajungeam prea departe.”, spunea Mihai Tatulici, în urmă cu trei ani, pentru impact.ro.