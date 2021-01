Ce pensie are Mihai Tatulici după zeci de ani în TV. Vedeta a luat o decizie radicală la 70 de ani (exclusiv)

Deși este pensionar în vârstă de 73 de ani, se pare că Mihai Tatulici este încă foarte activ. Cu toate acestea, după zeci de ani petrecuți în televiziune, el nu mai vrea să mai vadă lumina reflectoarelor nici în ruptul capului.

Fostul om de televiziune a ieșit la pensie în anul 2013. Atunci, Mihai Tatulici a decis să se retragă definitv din lumina reflectoarelor. Acum, acestuia nu îi este rușine să spună valoarea pensiei cu care a plecat la drum cu opt ani în urmă, adică 2.370 de lei.

”M-am retras definitiv. În 2013, când am ieșit la pensie, am ieșit și de sub lumina reflectoarelor după exact 48 de ani de jurnalism.

Norocul meu s-a numit faptul că am fost membru al Uniunii Cineaştilor şi cu ajutorul statutului lor am mai primit ceva bani în plus la pensie, că în baza majorărilor anuale ale bietei pensii nu ajungeam prea departe”, a declarat Mihai Tatulici în exclusivitate pentru impact.ro.