Ce s-a ales de Mihai Tatulici și de ce refuză să revină în televiziune. Marina Almășan rupe tăcerea: ”E încăpățânat, e de neadus pe micul ecran!”. Cu ce se ocupă, la 75 de ani, jurnalistul EXCLUSIV

Marina Almășan a insistat adesea ca mentorul ei, cum frumos îl numește pe Mihai Tatulici, să revină pe micul ecran, însă s-a izbit mereu de același refuz. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, vedeta TVR ne-a vorbit despre celebrul om de televiziune, retras din lumina reflectoarelor de 11 ani, despre fiul ei, Victoraș, stabilit în Dubai, dar și despre recenta vacanță petrecută în Tunisia.

Când revine Marina Almășan la TVR 2

Playtech Știri: Când revii la TVR 2 cu emisiunea ta? Sunt șanse, din toamnă?

Marina Almășan: Numai într-o lume anormală s-ar pune problema ca un jurnalist, cu trecutul meu, cu succesele mele, cu experiența mea și cu încă lipiciul meu la public “să nu aibă șanse”. Ceea ce am trăit, în ultimele luni (suspendarea abuzivă a emisiunii), este una din “anormalitățile” prezentului.

Însă cei ce diriguiesc cel mai important post de televiziune al unei țări – Televiziunea publică – m-au asigurat că situația va fi remediată, că se va intra în normalitate. Și, sper eu, cei ce se fac vinovați de ea vor “plăti”. Deci, da, mă pregătesc, ca în fiecare vară, să repornesc motoarele în toamnă. Am deja idei interesante și îmi voi configura și o “armată” puternică, pentru a le pune în practică.

Îi este dor să prezinte alături de Mihai Tatulici

Playtech Știri: În ce relație ai rămas cu Mihai Tatulici, primul tău dascăl din televiziune? Te-ai gândit să colaborați din nou, să-l readuci pe micul ecran?

Marina Almășan: Lui Mihai îi voi fi recunoscătoare toată viața pentru ușa pe care mi-a deschis-o, la un moment dat, către această lume extraordinară. Nu mă sfiesc niciodată să-l numesc “mentorul” meu în ale televiziunii. Deși a fost perceput ca un personaj complicat și mai tot timpul controversat, din punct de vedere al meseriei, a fost genial și am învățat de la el enorm.

Am învățat, în primul rând, să-mi câștig telespectatorii prin normalitate și firesc, să nu epatez, să nu fug de niciun subiect (ba chiar să le aleg pe cele mai usturătoare) și să nu tolerez niciodată nemernicii, care se vor pune în calea evoluției mele. Am păstrat legatura cu Mihai până în ultimii ani.

Din păcate, acum am observat o oarecare “retragere” a lui în cochilia sa. Nu știu exact pe seama cărui fapt s-o pun, pentru că Mihai nu a fost niciodată omul care să stea în umbră. L-am surprins, însă, într-un interviu recent, spunând lucruri grave, de genul (citez din memorie): “Spectacolul bătrâneții nu e deloc telegenic… Timpul meu a trecut…Eu nu mai sunt relevant pentru societatea românească…”. M-a traversat un frison.

A fost pentru prima oară când l-am văzut pe Mihai vorbind despre bătrânețe, deși el este încă foarte proaspăt în gândire și ar mai fi avut multe de spus, în această lume. Acum le spune în cărți, i-am citit aparițiile recente și l-am descoperit pe Mihai, cel pe care-l știam eu: bine documentat, cu un umor nebun, mânuind excelent cuvintele și aplecându-se către temele grave ale societății românești. Cea pentru care oameni ca el au devenit “irelevanți”.

Legat de întrebarea ta, Mihai e încăpățânat, e de “neadus pe micul ecran”, dacă el nu vrea. Sper din toată inima să fie o stare temporară, să iasa din cochilia lui și să ne îngăduie pe lângă el, măcar pe noi, ăștia, pe care ne-a crescut și care, dacă avem coloană vertebrală, îi vom fi mereu datori pentru ceea ce am devenit.

Marina și-a petrecut vacanța de vară în Tunisia

Playtech Știri: Recent ai vizitat Tunisia, fostă țară comunistă. Ce te-a fascinat și prin ce peripeții ai trecut? Cum te-ai descurcat cu căldura? Ai fost și în Sahara? Ți-ai adus în valiză smochine și ulei de măsline, așa cum fac mulți turiști?

Marina Almășan: Tunisia e o țară-amestec. Este un mix între Africa și Europa, are o istorie întortocheată, peste care și-au lăsat amprenta și fenicienii, și romanii, și vandalii, și otomanii și, mai apoi, francezii. Este o țară cu oameni săraci, dar calzi și prietenoși, o țară micuță, pe care, cu avânt și un ghid bun, o poți vizita într-o săptămână, o țară perfectă pentru o vacanță nu foarte costisitoare, însă întâmplată în resorturi comparabile cu cele din toate locurile “cu pretenții”.

Nu a fost cazul meu, căci prezența mea acolo a fost determinată nu de vacanță, ci de o riguroasă documentare pentru următorul meu jurnal de vacanță, dar am profitat și eu pentru a vizita cât se poate de mult, a face shopping prin bazaruri, a socializa cu diferite categorii de tunisieni, a degusta bunătăți tradiționale, ba chiar a face, pe furiș, și o baie în Mediterană!

Una dintre cele mai plăcute senzații (dincolo de încălecatul unei cămile!) am experimentat-o la unul din cele mai moderne SPA-uri tunisiene, unde gazdele mi-au oferit deliciul unui masaj profesionist, făcut de un vânjos urmaș al fenicienilor de odinioară!

Da, de căldură nu am scăpat nici acolo, deși ideea de “Africa” vine oricum la pachet – măcar mental vorbind – cu cea de arșiță. Cred că am băut, în acele 7 zile, o cisternă cu apă! Dar salvatorul aer condiționat funcționează și acolo, mai peste tot, așa că am alternat supliciul statului afară cu binecuvântarea “răcorii artificiale”.

În Sahara n-am ajuns, caci toți cei din jur ne-au descurajat, povestindu-ne că, în această perioadă a anului, Sahara “se laudă” cu peste 50 de grade Celsius la umbră și ne-au dat ca exemplu faptul că, în august, în Sahara, dacă ți s-a făcut pofta de ouă-ochiuri, le poți prăji direct pe capota mașinii.

Dar fusesem recent în deșert, în Emirate, așa că știam pe dinafară ce presupune o călătorie prin deșert. Legat de cumpărături, nu, ulei de măsline nu am cumpărat decât …sub formă de săpun, în schimb, mi-am burdușit valiza cu binecunoscutele curmale – brand național – pe care le-am “împrăștiat” aici spre toate zările prietenilor mei!

Și-a vizitat fiul, pe Victoraș, în Dubai

Playtech Știri: Ce face fiul tău, Victoraș, cum se descurcă în Dubai? Ce job are, intenționează să rămână definitiv? Sunt salarii bune, comparativ cu cele din România? Ai fost și în mall, ce suveniruri ți-ai cumpărat?

Marina Almășan: Victor și iubita lui, Ana, sunt foarte bine în Dubai, desi, în adâncul sufletului meu, pe la început, când de-abia plecaseră, nutream speranța să nu le fie din cale-afară de bine, ca să își dorească să revină cât mai repede acasă. Dar nu…

Sunt chiar bine și-mi crește sufletul când văd ce frumos își construiesc cei doi viata, cât de înțelepte le sunt alegerile, cât de dibaci se gospodăresc (Doamne, Victor e om mare!!!) și cât de aproape mă ține în continuare fiul meu de sufletul său.

Victor lucrează în IT, câștigă bine, iar…comparațiile cu România nu rezistă, pe niciun palier! Mai nou…nici măcar ca temperaturi exterioare! Am prins la Dubai, zilele trecute, un maxim de 40 de grade, iar în București m-au întâmpinat astăzi tot atâtea!…

Doar că acolo energia costă infinit mai puțin, deci aerul condiționat nu e un lux, ca aici! Legat de locurile pe care le-am “vizitat”, de data asta am renunțat să-mi transform călătoria în Dubai într-o nouă “vizită de lucru”, am lăsat vizitele deoparte, m-am bucurat de copii și de programul făcut împreună cu ei, iar, în rest, cât Ana și Victor erau la serviciu, am colindat împrejurimile (care împrejurimi, da, conțin și un mall, care – culmea – îmi poartă numele!

Am mers cu transportul în comun, am târguit la supermarket și prin bazaruri, dar am fost și la piscina blocului în care locuiesc copiii și mai ales am făcut cu toții baie în Golful Persic, noaptea, când apa nu era chiar atât de …fierbinte!!! Da, ați auzit bine, pe timp de vară, apa mării ajunge să fie aproape fierbinte!

De ce Mihai Tatulici nu vrea să mai revină în televiziune

Mihai Tatulici, fost director de televiziune, dar și realizator de emisiuni, în Tele 7 abc, în TVR și la Realitatea TV, dezvăluia, în urmă cu doi ani, motivul pentru care nu mai dorește să revină pe micul ecran, deși recunoaște că a avut numeroase oferte, unele chiar tentante.

S-a retras din lumina reflectoarelor în 2012.