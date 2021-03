Pedeapsă maximă pentru un bărbat din Galați care a ucis violent un câine

Un bărbat din Galați care a ucis cu bestialitate un câine și-a primit pedeapsa. Ce au decis autoritățile în cazul acestuia? Oamenii legii au hotărât maximum de pedeapsă prevăzută de lege pentru fapta comisă.

Caz Galați: pedeapsa maximă pentru un bărbat care a ucis cu bestialitate un câine

Un bărbat din Galați a fost condamnat la pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru fapta pe care a comis-o. Concret, inculpatul va sta în spatele gratiilor preț de un an, după ce a ucis cu bestialitate un câine.

Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Galați și este definitivă. Conform oamenilor legii, faptele s-au petrecut în luna ianuarie a lui 2019, moment în care poliția a început atunci cercetările pentru infracțiunea de cruzime față de animale drept urmare a unei sesizări făcute de o familie din Galați.

Cei din urmă aveau un câine de rasă, un Amstaff în vârstă de 13 ani care a fost ucis de un vecin cu lovituri de cuțit, scrie Agerpres. Proprietarul animalului a reclamat că a fost atacat de un agresor cu un cuțit, iar câinele a sărit atunci să îl apere și a fost înjunghiat în repetate rânduri.

Pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru această infracțiune este închisoare de la 3 luni la un an sau amendă. Magistrații Judecătoriei Galați l-au condamnat pe agresor, un bărbat în vârstă de 47 de ani, la un an de închisoare cu executare și interzicerea unor drepturi în urma uciderii fără drept, cu intenție, a unui animal.

Sentința pronunțată pe data de 26 martie nu este definitivă, astfel poate fi atacată de cealaltă parte cu recurs. „Aceasta este hotărârea instanţei, momentan, după 2 ani şi 3 luni de judecată şi de anchete. S-a ajuns la concluzia că trebuie pedepsit cu închisoare cu executare. Instanţa i-a dat maximul de un an pentru cruzime şi tot ceea ce a făcut el. Animalul a fost omorât într-un stil mai rău ca la măcelărie„, a declarat proprietarul câinelui, Laurenţiu Costel.

Sancțiuni Lege 205/2004

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

a) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) rănirea sau schingiuirea animalelor;

f) intervențiile chirurgicale de

(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.