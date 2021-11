Pe Elwira Duda a podidit-o plânsul la Asia Express. Ce a pățit soția lui Mihai Petre

Competiția Asia Express devine din ce în ce mai strânsă, în timp ce concurenții își petrec ultimele zile în Iordania, înainte de a ajunge la Israel, ultima destinație de pe Drumul Împăraților. Irina Fodor a venit cu o nouă idee incrdedibilă de joc, una care nu le-a picat tocmai bine concurenților.

Dacă la ultima probă din Georgia concurenții au fost nevoiți să se amestece între ei, formând echipe mixte, iată că și în Iordania vedetele au fost nevoite să se separe pentru o zi întreagă de partenerii sau coechipierii lor.

Elwira Duda a izbucnit în plâns atunci când a auzit că va fi despărțită de soțul ei Mihai Petre pentru o zi întreagă, pentru următorul traseu de la Asia Express. Cei doi au o relație extrem de frumoasă și sunt extrem de apropiați.

Frumoasa dansatoare a început să plângă, moment în care fostul jurat de la Românii au talent a încercat să o consoleze, ștergându-i lacrimile de pe obraz. Cu alinturi și vorbe dulci, Mihai Petre și-a asigurat soția că totul va fi bine.

Săptămâna aceasta a fost una extrem de încărcată pentru concurenții de la Asia Express. Vedetele au fost supuse celor mai grele probe de până acum, iar emoțiile i-au copleșit într-un anumit punct.

Adriana Trandafir le-a povestit colegilor săi de emisiune că a trecut printr-o experiență unică, atunci când a fost readusă la viață, după ce fusese în moarte clinică.

„Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar întotdeauna avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus ‘e moartă’.

M-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus ‘astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta’ și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, și după ceva timp m-au readus la viață.

Mi-am propus să o văd în fiecare an de ziua mea cu o sticlă de șampanie și acest lucru nu s-a întâmplat, datorită vieții care tăvăluc vine peste noi. Am purtat-o în suflet și îi mulțumesc și acum. Poate că nu mai este.

Știu unde locuiește, dar nu am avut niciodată tăria, puterea, să mă duc să-i mulțumesc. Vreau să-i spun acum că nu sunt nemernică și că am iubit-o tot timpul. O iubesc în continuare și îi mulțumesc că datorită ei sunt mamă și sunt mai departe un om în viață.”, a declarat Adriana Trandafir.