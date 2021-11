Momente cumplite pentru Adriana Trandafir: ‘Am avut o moarte clinică’

Adriana Trandafir și-a făcut coechipierii de la Asia Express să plângă, după ce le-a povestit cel mai marcant episod al vieții sale. Cum a fost readusă la viață marea actriță, după ce a fost în moarte clinică.

Concurenții de la Asia Express au avut parte de o experiență de neuitat în Iordania, acolo unde Irina Fodor le-a dat întâlnire celor cinci echipe rămase în concurs la 400 de metri sub nivelul mării, în cel mai josnic loc de pe Pâmânt, unde se spune că, pe vremuri, se aflau orașele păcatului Sodoma și Gomora.

Și, pentru că locul o cerea, prezentatoarea de la Asia Express le-a lansat o provocare concurenților, prin care aceștia au fost nevoiți să mărturisească cel mai josnic lucru pe care l-au făcut vreodată. În timp ce Lidia Buble a spus că obișnuia să lovească fetele în școală, iar Natanticu a râs pe seama unui copil cu dizabilități, povestea Adrianei Trandafir i-a emoționat pe toți.

Cu lacrimi în ochi, marea actriță a povestit cum într-un an, chiar de ziua ei de naștere, a fost la un pas să-și piardă viața, fiind în moarte clinică. Adriana Trandafir susține că sufletul i-a părăsit corpul și a văzut cum o doctoriță a luptat pentru a o readuce la viață.

„Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar întotdeauna avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus ‘e moartă’.

M-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus ‘astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta’ și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, și după ceva timp m-au readus la viață.”, a spus Adriana Trandafir.