Pe cine a demis Elena Lasconi ca primar. E clar, e fix ce le trebuie oamenilor din Câmpulung

Duminică, 15 noiembrie 2020, Elena Lasconi, primăriţa de la Câmpulung Muscel, i-a dat afară pe şeful pieţei centrale şi pe şeful Poliţiei Locale din oraş deoarece aceştia nu au respectat şi aplicat regulile ce trebuia luate legal în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

Pe cine a demis Elena Lasconi ca primar

„Din punctul meu de vedere, aceşti oameni nu mai trebuie să fie în funcţie, însă trebuie urmate toate căile legale. Aceşti oameni nu şi-au făcut treaba. Există o Hotărâre de Guvern ce spune că trebuie să închizi piaţa dacă nu poţi rabata geamurile. Când a venit prefectul săptămâna trecută la Câmpulung pentru a aduce două containere pentru spital l-am rugat să vină şi în piaţă ca să vedem dacă se poate găsi o soluţie. Şi m-am gândit să scoatem două rânduri de geamuri din faţă şi două rânduri de geamuri din spate putem să facem curentul de aer şi să îi ţinem pe comercianţi înăuntru, ar fi fost inuman să îi scoatem afară. Le vom pune şi mai multe aeroterme ca să aibă condiţii civilizate. Această hotărâre trebuia să fie respectată. Iar duminică, atunci când am fost în piaţă, acolo nu era nici măcar un poliţist local, nu era nimeni la intrare cu dezinfectanţi, cu termometru. Plus că era scos doar un rând de geamuri. Practic, doar intra aerul. Şeful pieţei din Câmpulung Muscel trebuia să închidă piaţa până la respectarea tuturor regulilor, iar el nu a făcut acest lucru. E vorba de sănătatea oamenilor. Nici Poliţia Locală nu şi-a făcut treaba, am găsit un poliţist local care era buimac, pe undeva pe lângă piaţă”, a declarat Elena Lasconi pentru Adevărul.

Primăriţa de la Câmpulung Muscel mai spune că săptămâna trecută secretarul Primăriei l-a sunat de mai multe ori pe şeful pieţei centrale ca să îl întrebe dacă are dezinfectant şi termometre. Iar şeful pieţei i-a spus că are tot ce trebuie, fapt infirmat însă de realitate. În plus, în piaţa centrală era o mizerie de nedescris, după cum a afirmat Elena Lasconi.

”Atât şeful pieţei centrale, cât şi şeful Poliţiei Locale au ignorat hotărârile guvernului, au ignorat autorităţile locale. Cei doi au făcut lucrurile după ureche pe principiul că merge şi aşa… Şeful pieţei centrale este de 15 ani în funcţie. Va fi şi o comisie de disciplină. Noi nu ne jucăm cu vieţile oamenilor. Piaţa centrală va fi redeschisă luni 16 noiembrie după ce vor fi luate toate măsurile. Trebuie să respectăm regulile şi să facem lucrurile să funcţioneze, Eu nu sunt setată să fac rău oamenilor. Dacă oamenii lucrează legal, vor găsi în mine un super-partener, vor fi cei mai fericiţi angajaţi”, a adaugat Elena Lasconi.

Primăriţa de la Câmpulung Muscel a făcut în cursul zilei de duminică şi o postare pe Facebook în ce privește măsurile luate, iar postarea a devenit virală rapid, adunând peste 5.000 de like-uri, comentarii şi distribuiri, majoritatea covârşitoare a oamenilor care au felicitat-o pe Elena Lasconi pentru măsurile luate.