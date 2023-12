Pe ce post se va difuza Singur acasă în 2023. De la ce oră începe 

Seria Home Alone dă startul sărbătorilor de iarnă ca în fiecare an. Singur Acasă l-a făcut pe Macaulay Culkin vedetă încă de când era copil. Pe ce post se va difuza Singur acasă în 2023? Ca în fiecare an, românii așteaptă cu sufletul la gură filmul emblematic pentru Crăciun.

Macaulay Culkin a primit stea pe Hollywood Walk of Fame

Macauly Culkin a primit omagii din partea actriței care a jucat rolul mamei sale în Singur Acasă, Catherine O’Hara, la 33 de ani de la lansarea filmului emblematic de Crăciun.

Macaulay Culkin a avut o întâlnire emoționantă cu actrița în cadrul unei ceremonii de dezvelire a noii sale stele de pe Hollywood Walk of Fame.

Vedeta filmului „Singur acasă” și a sequel-ului său a fost onorată la dezvelire de Catherine O’Hara, care a jucat rolul mamei sale în ambele filme din anii 1990.

Într-un discurs sincer, O’Hara a reflectat asupra momentului în care l-a văzut pe Culkin devenind o vedetă uriașă la nivel mondial la doar 10 ani.

„Singur acasă a fost, este și va fi întotdeauna o senzație iubită la nivel global”, a spus ea. „Motivul pentru care familiile din întreaga lume văd în fiecare an și să iubesc Singur acasă împreună este Macaulay Culkin”.

Singur acasă a fost un succes enorm în box office la momentul lansării sale în 1990, realizând 476,7 milioane de dolari (aproximativ 437 de milioane de euro). Culkin și O’Hara s-au întors amândoi pentru sequel-ul Singur acasă 2, plasat în New York City, în 1992. Ambele filme au devenit ulterior o tradiție pentru mulți.

„Da, a avut un scenariu excelent și un regizor minunat”, a adăugat O’Hara, aducând un omagiu.

Adresându-se lui Culkin, ea a spus: „Știu că ai muncit foarte mult, știu asta, dar ai făcut ca actoria să pară cel mai natural lucru din lume de făcut. A fost cu adevărat ca și cum am fi luat prin surprindere un băiețel real numit Kevin pentru a face un film și el doar s-a alăturat pentru distracție”, a spus mama lui Kevin din film.

Pe ce post se va difuza Singur acasă în 2023

Românii pot vedea Singur Acasă pe Pro Tv, care a anunțat deja când va difuza celebrele filme cu Macaulay Culkin.

Prima parte din seria Singur Acasă va fi difuzată sâmbătă, pe 16 decembrie, de la ora 22:00 pe Pro Tv.

A doua parte, Singur Acasă 2: Pierdut în New York, se va difuza pe 23 decembrie, tot de la 20:00.

Filmele nu vor mai fi redate în prima parte a lunii Decembrie, așa cum era până acum, ci la jumătatea lunii.

Home Alone pe Pro Tv a devenit deja o tradiție și este al 19-lea an în care televiziunea difuzează celebrul serial. În anul 2021 a existat o excepție, pentru că drepturile de film au cumpărate de Antena 1.

Acum, Pro Tv a cumpărat din nou seria Singur Acasă pentru anii 2022, 2023 și 2024.