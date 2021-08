Pe ce loc pică Simona Halep în clasamentul WTA. Ce se întâmplă după înfrângerea de la Montreal

Pe ce loc pică Simona Halep în clasamentul WTA. Românca s-a întors în circuitul mondial după o pauză de 3 luni. Halep n-a mai jucat din 12 mai, de la accidentarea suferită la gamba stângă la Roma. Ea a fost învinsă în turneul de la Montreal, la meciul de revenire, de americana Danielle Collins. Deja, acest lucru are efecte și în poziția ocupată în ierarhia mondială.

Simona Halep mai coboară în clasamentul WTA. Jucătoarea din Constanța a început 2021 din postura de loc 2 mondial. A ajuns pe 3, dar accidentarea din 12 mai, de la Roma, a năruit speranțele de menținere în Top 10. Halep a ratat toate obiectivele majore ale anului, fiind nevoită să ia o pauză ce s-a întins pe 3 luni. Efectele acesteia s-au văzut și în picajul din ierarhia mondială. Ea a ajuns pe 10, apoi, din această săptămână, pe locul 13. Pentru prima oră după 7 ani și jumătate, Halep a ieșit din Top 10.

Înaintea turneului de la Montreal, numărul 13 WTA declara că nu are mari așteptări de la competiția din Canada, pe care a câștigat-o în 2016 și 2018.

Simona Halep s-a declarat, totuși, mulțumită de nivelul jocului său în meciul pierdut la Montreal, în turul 2.

A fost un meci special după câteva luni de pauză forțată din cauza accidentării. Am jucat foarte bine și sunt foarte mulțumită cu tot ceea ce s-a întâmplat (n.r. pe teren), nu mă așteptam să fiu la nivelul acesta. Sunt din ce în ce mai bine (n.r. din punct de vedere fizic) și am senzații pozitive despre cum am jucat astăzi. Am jucat trei ore la un nivel foarte înalt cu cineva care în ultima vreme a câştigat meciuri şi turnee”, a declarat Simona Halep, citată de WTA Insider.