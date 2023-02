Pe ce dă Delia sume mari de bani în fiecare lună. Face asta de când era copil, mama ei o pedepsea: „Le arunca imediat”

Delia Matache este, fără îndoială, una dintre cele mai talentate și apreciate artiste din România. Urmărită de milioane de internauți pe rețelele sociale, vedeta își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei de zi cu zi. Recent, cântăreața le-a povestit acestora ce pasiune secretă avea în copilărie.

Delia este extrem de activă pe rețelele sociale, acolo unde își informează urmăritorii cu tot ce mișcă în viața ei de zi cu zi. De când și-a deschis cont de TikTok, Delia a început să le relateze internauților povestiri din copilăria sau adolescența sa.

Recent, jurata de la iUmor a recunoscut că ar avea o anumită obsesie de care nu poate scăpa. Mai mult de atât, blondina a recunoscut că pasiunea ei a costat-o grav în copilărie, atunci când mama ei o certa în mod constant.

Este vorba despre colecția ei impresionantă de parfumuri, de care Delia este extrem de mândră. Artista a povestit în mediul online că mama ei o trimitea la cumpărături, iar ea punea deoparte restul banilor și îi strângea pentru a-și cumpăra parfumuri.

Mama ei, interpreta de muzică populară Gina Matache, a pedepsit-o aspru pentru acest gest, Delia având numai 13 ani la momentul respectiv.

Mai exact, părintele vedetei obișnuia să îi arunce sticlele de parfum la gunoi, explicându-i că nu este în regulă să le dețină la o vârstă atât de fragedă.

„Mi-am dat seama de ce sunt obsedată de parfumuri. Mi-am adus aminte când eram mică și mă trimitea mama la cumpărături să iau chestii de la piață: leuștean, pâine, sifon, păstram restul.

Cu mai multe resturi păstrate, din mai multe serii de cumpărături, își cumpăra fata câte un parfum. Asta se întâmpla pe la 13 ani și mama draga de ea, mi le arunca la gunoi, drept pedeapsă.

Pentru că vezi Doamne, la vârsta aia nu era un semn bun ca eu să am parfum. Oricum nu era ok că gen luam banii și era cumva furt, opream banii de la rest. Apoi am început să le ascund. Mi-a găsit ascunzătoarea și mi le-a aruncat pentru a nu știu câta oară.

Și așa m-am traumatizat și iubesc parfumurile azi!”, a povestit Delia Matache într-un filmuleț pe care l-a distribuit pe TikTok.