Delia, aspru criticată de internauţi pentru ţinuta purtată. Ce i-a deranjat atât de mult: „Păcat de frumuseţea ta”

O nouă postare în mediul online, o nouă ținută excentrică, o nouă reacție aproape furibundă a fanilor revoltați! Delia a fost aspru criticată de internauți pentru ținuta purtată. Un anumit detaliu i-a deranjat extraordinar de mult pe cei care îi urmăresc activitatea pe platformele de social media.

Nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este un artist complet, una dintre cele mai apreciate voci de la noi din țară, are o carieră fabuloasă, reușind să se impună nu doar pe scenă, ci și ca om de televiziune, fiind implicată în mai multe proiecte importante de la Antena 1.

Delia este excentrică, nonconformistă, rebelă, nu se ferește să experimenteze cu hainele și accesoriile, optând de multe ori pentru piese spectaculoase, dar care ies din tiparele cu care românii sunt obișnuiți. În locul pieselor vestimentare mulate, cu decolteu generos, artista le preferă pe cele supradimensionate, cu croieli, culori și modele spectaculoase.

Așa cum știm prea bine, tot ce este diferit riscă să fie considerat „urât”, iar un exemplu perfect este o apariție recentă a vedetei.

Delia a fost aspru criticată de internauți, motivul fiind tocmai modul în care era îmbrăcată. Detaliul ce a stârnit nemulțumirea celor care îi urmăresc activitatea în mediul online a fost legat de încălțămintea ei – o pereche sport cu niște țepi mari, metalici, pe laterale.

„Tu ești cea mai urâta din România promit”, „Azi nu te supără nimeni!”, „Ziceti voi aiurea ca sunt din filmele matrix, da femeia are haine pe care noi nu le avem niciodată si costa mai mult ca un apartament”, „Se intocmeste dosar penal pt detinerea de arme albe la ce ai tu in picioare”,

„Păcat de frumusețea ta”, „Sunt foarte urate încălțările alea … m-am uitat indelung, sa le mai dau o șansă … dar NU… profil urat … iti sunt mari in zona degetelor, parca fac cute … DA cromatic si in detalii merge cu bluza … dar NU… doar niturile imi plac … fusta nu are ce cauta în tinuta … nici lungimea si nici croiul … poate cromatic”, „Așa nu ! sau cel puțin eu nu m-as îmbracă niciodată așa, dar gusturile nu se discuta. Îmi place de ea pentru ca voce, haz, dar nu e un exemplu pentru mine la vestimentație” – sunt doar câteva dintre mesajele postate în secțiunea de comentarii.