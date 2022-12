Pe ce a cheltuit Dorian Popa 4 milioane de euro în 5 ani. O să rămâi uimit ce a costat 500.000 de euro VIDEO

Dorian Popa a șocat o țară întreagă. Celebrul cântăreț și actor a susținut că a cheltuit în total nu mai puțin de 4 milioane de euro în 5 ani. Artistul a reușit să își surprindă din nou fanii cu câteva detalii din viața sa pe care puțini le-ar fi crezut. Cei care îl urmăresc știu că vedeta are un stil de viață aparte și că face investiții mari în diverse proiecte care îi aduc în cele din urmă profitul dorit. Pe ce a scos cei mai mulți bani din buzunare?

Solistul a devenit cunoscut în cadrul unui serial românesc pentru adolescenți în urmă cu mulți ani, iar acum are o comunitate uriașă de fani care îl urmăresc intens pe rețelele de socializare. Acesta se bucură de o situație financiară fabuloasă, așa că acum nu se mai uită la bani pentru a-și face poftele oricând dorește.

Actorul a vorbit recent într-un filmuleț postat pe canalul său de YouTube despre cheltuielile pe care le-a făcut în ultimii cinci ai. Cel din urmă a lăsat fără cuvinte internauții atunci când le-a mărturisit că a cheltuit în anii care au trecut suma de 4 milioane de euro pentru diverse afaceri.

„Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonisit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși, înspre patru”, a declarat solistul.