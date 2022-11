Dorian Popa se vrea și „Regele imobiliarelor”. Ce sumă ia pentru o casă gata mobiliată: „Am vândut deja câteva” EXCLUSIV

Dorian Popa, unul dintre artiștii cu cele mai mari câștiguri din ultimii ani, din online, nu s-a mulțumit doar cu atât. Și-a investit o parte din bani în imobiliare, iar acum a început să culeagă roadele muncii. Potrivit propriilor sale mărturisiri, făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, el a vândut deja câteva dintre casele pe care le-a ridicat în Domnești, iar prețul uneia este de 200.000 de euro. Totodată, artistul a investit 25.000 de euro în panourile solare și așteaptă ca în curând să producă și din această afacere.

Dorian Popa și-a investit o mare parte din câștigurile sale, venite din online, în mai multe domenii, în special în imobiliare. Mai precis, artistul a cumpărat teren în Domnești, și s-a pus pe treabă. La început, a ridicat șase case, iar mai apoi încă patru, care sunt deja finisate. Iar acum, a început să culeagă roadele.

Potrivit mărturisirilor sale, făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, deja au apărut primii cumpărători, iar prețul unui imobil complet mobilat este de 200.000 de euro:

„Muncesc, dar sunt fericit. Lucrurile se leagă foarte fumos. Mai am puțin și termin toate casele, mai aștept doar mobila. Am rezolvat și la casa în care locuiesc cu tabloul electric, făcut acum cinci ani, când eram un copil, unde aveam niște problemuțe. Am vândut deja din case, dar acum piața e blocată. Prețul unei case e de 200.000 de euro, complet mobilată. Are trei dormitoare, living, bucătărie, trei băi și curți uriașe, de 250 de metri pătrați”, ne-a spus acesta.