Carmen Harra a șocat la Vorbește lumea! Clarvăzătoarea a dezvăluit pe ce a dat mulți bani recent, dar mărturisirea l-a luat prin surprindere chiar și pe Cove, prezentatorul show-ului, mai ales pentru că mulți români ar visa la suma uriașă.

Carmen Harra nu se uită la bani atunci când vine vorba despre plăcerile sale! Clarvăzătoarea și-a cumpărat recent un animal de companie, dar a preferat să opteze pentru o rasă rară și scumpă, oferind 7000 de dolari pentru un pui de câine.

De asemenea, cunoscuta vedetă a făcut mărturisiri despre proprietățile pe care le deține în America. Aceasta se bucură de o casă uriașă, dar și de un apartament. Cât despre planurile de viitor, Carmen Harra vrea să se apuce de muzică!

„Eu am și o casă, dar și un apartament. Casa are 4 dormitoare, 4 băi, apartamentul are 3 dormitoare, 3 băi, e puțin mai mic decât casa. (…)

Am terminat cartea mea, ultima, fac conferințe, vorbesc cu mii și mii de oameni. Mă țin într-o stare de creativitate, încerc să fac mereu altceva.

O să îmi fac și studio muzical, m-am gândit să fac și muzică, eu fiind artist din copilărie.”, a adăugat clarvăzătoarea.