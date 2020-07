Ce avere are Carmen Harra în SUA. S-a aflat acum: are obiecte de peste 2 milioane de euro

Celebra prezicătoare Carmen Harra știe să se vândă. Pe lângă afacerile sale din domeniul imobiliar din SUA, unde locuiește din 1983, scriitoarea prezice viitorul unor vedete de talie internaținală, ba chiar face și ”consultații” promoționale. Toate însumate i-au adus o avere impresionantă cântăreței din grupul muzical de odinioară Trio Express.

Carmen Harra, avere impresionantă în SUA. Prezicătoarea are obiecte de peste 2 milioane de euro

Recent, Carmen Harra mărturisea că averea ei la ora actuală este de peste 40 de milioane de dolari și constă în case în Florida, apartamente în New York, mașini și bijuterii. De asemenea, prezicătoarea a precizat că în casa în care locuiește în SUA are obiecte de aproximativ două milioane de euro.

„Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă”, a declarat Carmen Harra.

„În prima mea lună în America am făcut 10.000 de dolari”

Cunoscută pentru capacitățile sale sezoriale, artista a mărturisit că nu ezită să pună în practică toate cunoștințele și când vine vorba despre ea. Cunoscută mai întâi în Statele Unite pentru abilitățile sale, mai apoi în România, aceasta recunoaște că a plecat peste hotare cu 80 de dolari în buzunar și mult curaj, fără să știe ce o așteaptă.

Doina Carmen Mureșan este stabilită peste Ocean din anul 1983.

În anul 2003, a debutat în SUA ca scriitoare sub numele Carmen Harra, cu lucrarea ”Karma de fiecare zi”, carte devenită bestseller și tradusă în peste 20 de limbi.

„În prima mea lună în America am făcut 10.000 de dolari. Acum, eu pot să fac foarte ușor 40.000 – 50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că eu sunt cunoscută, am un nume, America mă recunoaște și mă apreciază. În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră.

Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume. Făceam consiliere pentru cupluri”, a povestit vizionara.