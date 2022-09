Pavel Bartoș, dezvăluiri despre viața în casă cu două studente: „O să fie interesant!” EXCLUSIV

Pavel Bartoș, una dintre vedetele de primă mână a celor de la PRO TV, are parte nu doar de o familie foarte frumoasă, dar și de una foarte studioasă. Vedeta de la „Vocea României” și „Românii au talent”, printre altele, se laudă deja cu faptul că soția sa, Anca, e studentă în anul 4, la Medicină, în timp ce fata cea mare a familiei, Eva, va începe chiar din această toamnă să studieze Dreptul.

Pavel Bartoș, dezvăluiri despre viața în casă cu două studente

„Anca mai are mult de tras. Anul patru la Medicină nu e la fel ca alte facultăți. Acolo ai de tras, nu știi niciodată când termini cu învățatul, dacă adaugi și rezidențiatul și alte specializări. Asta în timp ce Eva a ales Dreptul. O să fie interesant!”, a precizat Pavel Bartoș pentru impact.ro.

Pe de altă parte, îndrăgita vedetă de televiziune susține că singurul membru al familiei sale care încă are șanse să-i calce pe urme este mezina, Sofia. „La cei opt ani și jumătate ai săi, Sofia mi-a demonstrat, și nu doar mie, că are calități pentru partea artistică. Chestiunea e că până la 18 ani mai are suficient timp să-și schimbe opțiunile, așa că vom vedea de abia atunci ce și cum!”, susține Pavel Bartoș.

Cooptat în proiectul Asociației Culturale The Culture Club, în colaborare cu Pro Contemporania și JTI România, intitulat „Aplauze pentru poet”, ediția din 2022, Pavel Bartoș a reușit recent să-și convingă inclusiv una dintre cele trei fiice despre talentul său personal de a recita.

„A trebuit să mă pregătesc pentru înregistrările acestea cu poezii și spre final fiica mea cea mijlocie, Rita, m-a surprins spunându-mi că-i place cum spun poezii. A tras cu ochiul! Vă asigur că nu a fost un compliment gratuit”, nu ezită el să facă destăinuri din viața sa de familie.

„Soției mele i-am spus mai des poezii decât fetelor mele”

În plus, admite că uneori, în timpul emisiunilor pe care le prezintă la PRO TV face unele introduceri în versuri, lucru care îi face plăcere și care a fost salutat și de alții.

„Soției mele i-am spus mai des poezii decât fetelor mele. Nu am o explicație, dar așa s-a întâmplat!”, mai spune el.

Același Pavel Bartoș anunță însă și alte surprize pentru lunile ce vor veni. În primul rând a găsit resursele necesare pentru a pregăti un one man show pe scena Teatrului Odeon, în care se va lăsa inspirat de multe elemente autobiografice. Potrivit acestuia, acest spectacol de o greutate aparte ar putea avea premiera spre finele lunii noiembrie.

„Eu spun că e aproape un one man show, dar sper să se bucure de succes”, indică el, care are experiența unor asemenea evenimente pe scena de la „Odeon”, acolo unde s-a mai lăsat inspirat de creația lui Shakespeare pentru a propune ceva similar, cu ani în urmă.

Iar la început de februarie e în pregătire și premiera primului său film pe care l-a produs, „Ramon”, ale cărui filmări s-au terminat deja „Ramon” este filmul în care Pavel Bartoș joacă și postura de producător, dar intră și în pielea personajului principal, în timp ce regia peliculei e semnată de către Jesus del Cerro. Acesta din urmă e cel cu care au colaborat, printre alții, și Codin Maticiuc și Matei Dima la „Miami Bici”, în 2020.