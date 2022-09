Pavel Bartoș, despre venirea lui Theo Rose la Vocea României. Ce a dezvăluit prezentatorul Pro TV

După o pauză de doi ani de zile, telespectatorii pot fi din nou martori la ascensiunea artiștilor care vor concura la unul dintre cele mai de succes show-uri de talente din țara noastră. Este vorba despre „Vocea României”, sezonul 10, care va putea fi urmărit începând de vineri, 16 septembrie, la postul de televiziune PRO TV. Prezentatorul emisiunii a vorbit pe larg despre schimbările care au avut loc în această perioadă. Pavel Bartoș, despre venirea lui Theo Rose la „Vocea României”.

Așteptarea a luat sfârșit! Telespectatorii vor putea urmări în direct emisiunea „Vocea României” 2022, după doi ani de pauză. Celebrul show de talente revine pe ecrane cu schimbări importante în această perioadă. De această dată, programul televizat va fi prezentat de o singură persoană – Pavel Bartoș.

„Vocea României este cel mai provocator format, pentru că aici sunt singur. Trebuie să îmi gestionez singur toate lucrurile, nu mă pot sprijini de un partener. Pe de altă parte, și ăsta este un challenge pentru mine. Sper doar că, de la an la an, să fiu proaspăt, la fel de natural și lumea să se bucure de a mea prezență. Văd că încă se bucură, ceea ce este foarte bine”, a spus prezentatorul TV Pavel Bartoș.

Acesta a vorbit deschis despre cum va decurge emisiunea de talente. Pentru prima dată, doi antrenori vor face echipă în cadrul juriului. Este vorba despre Smiley și Theo Rose. Cei doi se susțin reciproc, din dezvăluirile făcute de Pavel Bartoș.

Show-ul din acest an se anunță a fi spectaculos. Mulți artiști talentați se vor lupta pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Pavel Bartoș și-a exprimat uimirea cu privire la talentul concurenților care urcă pe scena de la „Vocea României” din 2022.

Pentru că au avut loc schimbări și la nivelul juriului, atmosfera este diferită față de ceilalți ani. Chimia între jurați și concurenți este, de asemenea, una specială. Denis, Theo & Smiley, Irina și Tudor vor face tot posibilul pentru a scoate tot ce este mai bun din artiștii de pe scenă.

Partenerul Ginei Pistol a ținut deja să precizeze cât de bucuros este că, de această dată, are pe cineva cu care a făcut echipă la „Vocea României” 2022. Este o schimbare care a luat prin surprindere pe mulți, în sensul cel mai bun al cuvântului.

„Eu, spre deosebire de ani trecuți am ceva în plus. Si nu orice! O am pe Theo Rose!”, s-a exprimat Smiley, cu privire la colega sa din juriu.