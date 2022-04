Simona Halep, pusă la treabă de Patrick Mouratoglou. Jucătoarea din Constanța și-a început în forță colaborarea cu faimosul antrenor francez. Românca se pregătește la Academia de tenis deținută de acesta pentru revenirea în competițiile oficiale, după accidentarea suferită la Miami. Simona Halep a împărtășit cu fanii săi câteva dintre exercițiile dure pe care le face într-o ședință de antrenament.

Simona Halep, pusă la treabă de Patrick Mouratoglou. Fostul lider mondial a început munca alături de reputatul antrenor francez, cel care a condus-o pe Serena Williams spre 10 dintre cele 23 de trofee de Grand Slam ale acesteia. Românca a convinsă că poate spera revenirea în elita mondială, dar și la un nou titlu de Mare Șlem.

Simona Halep se antrenează de zor la Academia Mouratoglou de la Bion, pe Coasta de Azur, locul unde s-a pregătit și înainte de turneele din SUA.

„Patrick a făcut-o pe Serena mai bună, iar asta l-a pus în topul antrenorilor. Nu-l știam înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu știam cum e. Dar am văzut că are o personalitate puternică. M-am gândit că ne-am potrivit și de aceea sunt aici”, a mai declarat Simona Halep pentru sursa citată.