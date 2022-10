Patrick Mouratoglou, „dictatorul” care o conduce pe Simona Halep. „Eram deja în avionul de Franța”

Patrick Mouratoglou continuă să „taie și să spânzure” în echipa jucătoarei de tenis Simona Halep. După ce a schimbat toți colaboratorii din jurul sportivei din România acum îi caută un nou partener de antrenament. Presa din Polonia scrie că una dintre variante este un jucător cu care s-a pregătit liderul WTA, Iga Swiatek.

Patrick Mouratoglou pregătește sezonul 2023 pentru Simona Halep

Patrick Mouratoglou face din nou schimbări în echipa Simonei Halep. Antrenorul francez caută un partener de antrenament pentru jucătoarea din România și a chemat la academia lui, de la Nisa, doi jucători din Polonia, ca să vadă care dintre ei este potrivit pentru această slujbă. Este vorba de Piotr Grynkowski și Albert Chudy, care au dat probe o săptămână în Franța.

„Numele meu a apărut pe listă, am primit un telefon și trei zile mai târziu eram deja în avionul spre Franța. Am petrecut o săptămână de probă la academie. Patrick Mouratoglou a vrut să ne vadă personal, să observe la ce nivel suntem, să ne cunoască mai bine”, a declarat Piotr Grynkowski pentru sport.tvp.pl.

Albert Chudy are doar 21 de ani și nu are prea multă experiență. Cu Piotr Grynkowski, lucrurile sut diferite. Are 30 de ani și a lucrat chiar cu Iga Swiatek, liderul din clasamentul WTA, dar și cu Magdalena Frech și Urszula Radwanska.

Patrick Mouratoglou și schimbările din staff-ul Simonei Halep

Rămâne de văzut ce se va întâmpla pentru că presa poloneză are deja „o bilă neagră” în ceea ce o privește pe jucătoarea din România, după ce a anunțat la începutul anului că Piotr Sierzputowski va fi noul ei antrenor. Până la urmă alesul a fost ​Patrick Mouratoglou.

Prima mutare a antrenorului francez a fost să aducă un partener de antrenament pentru Simona Halep. Arnaud Restifo, de la academia lui ​Patrick Mouratoglou, a însoțit-o în turneul din Dubai. După aceea au urmat și alte schimbări. La sfatul fostului antrenor al Serenei Williams, Halep a renunțat la staff-ul ei și chiar la managerul Virginia Ruzici. Toaate aceste schimbări și strategia antrenorului au fost criticate de Ilie Năstase.

Simona Halep nu a mai jucat niciun meci din luna august a acestui an, după ce a pierdut în primul tur la US Open. Și-a luat o vacanță mai lungă să se refacă după o perioadă foarte agitată: divorțul de Toni Iuruc și operația de rinoplastie. În acest timp, Patrick Mouratoglou lucrează cu Holger Rune, un jucător danez care se află pe locul 27 ATP.