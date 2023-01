Ce avere are Victor Pițurcă, de fapt: ‘Întrețin 20 de persoane’. Afacerile din care a făcut bani

Victor Pițurcă a răbufnit după ce s-a spus că are sume uriașe în conturi. Acesta este liber de contract din ianuarie 2020, dar de atunci nu s-a grăbit să își găsească un nou contract. Sportivul a antrenat pe parcursul carierei echipe precum Steaua București, Universitatea Craiova, Al Ittihad și naționala României, dar cu toate astea susține că nu are o avere la fel de mare ca Mircea Lucescu.

Cu toate astea, el susține că nu are o avere la fel de mare ca Mircea Lucescu. Fostul selecționer este de părere că nu se poate compara deloc din punct de vedere financiar cu colegul său de breaslă.

De asemenea, cel din urmă a subliniat că totuși cei mai mulți bani din carieră i-a făcut în perioada petrecută în Arabia Saudită. Fostul amant al Vicăi Blochina a menționat și că întreține 15-20 de persoane, așa că familia mare pe care o are nu îi lasă banii să stea prea mult în conturi.

„De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită. Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar…

Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, a declarat Victor Piţurcă în podcastul „Tare de tot”.