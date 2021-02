Pasiunea nebănuită a Andreei Marin. De ce s-a apucat vedeta TVR în vreme de pandemie

Andreea Marin are o pasiune nebănuită. Aceasta a postat pe Instagram ce îi place să facă atunci când are puțin timp liber, și anume, să recondiționeze obiecte vechi, o pasiune moștenită de la tatăl ei, la rândul său, un pasionat de arhitectură și construcții.

Astfel că Andreea Marin a precut o jumătate de zi pentru pasiunea ei, recondiționând obiecte. Vedeta Televiziunii Publice a mărturisit că părintele său a fost cel care i-a transmis pasiunea pentru design interior, pentru redecorări.

”Ce minunăție! O jumătate de zi pe care am ales să o transform in dar pentru sufletul meu! #ad Să vă explic: mereu încep ziua cu lista de responsabilități și niciodată nu reușesc să o dau gata, mereu mai mult, ritm alert, mereu pe drumuri, uite așa se întâmplă că întotdeauna există un motiv să amân ceea ce mi-aș dori din inimă să fac dincolo de îndatoriri.

Cu siguranță, am moștenit ceva de la tata, pentru care construcțiile și arhitectura au fost pasiune o viață, dar am simțit mereu că, deși oamenii care trec pragul casei noastre simt că mă pricep la a decora și a crea un mediu intim și cald, totuși mereu am avut dorința să știu mai mult, nu doar să mă bazez pe intuiție. Visez, pur și simplu visez de atâta vreme sa fac un pas, poate mic, dar e doar primul pas spre a învăța mai mult despre ceea ce mă pasionează și am hotărât: îmi impun să am timp și pentru mine! (…)

Am creat obiecte pentru acasă, am învățat să folosim vopseaua pe lemn, șablonul, ceara, să simțim texturile, să folosim pensulele și culorile în diverse feluri, să ne bucurăm de fiecare tușă ca niște copii… Planificăm deja următorul curs, unde vrem să știm cum obținem efectul vintage, cum folosim foița aurie pe diferite materiale, nu doar pe lemn, cum se pictează o pernă astfel încât rezultatul să fie durabil…

Viața poate fi frumoasă și te poți opri câteodată câteva ore din nebunia ei, ca să simți că trăiești!”, a povestit Andreea Marin pe Instagram. Vedeți operele de artă ale Andreei Marin în galeria foto a articolului!