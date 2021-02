”Se luptă de ani buni pentru viața ei!” Andreea Marin a făcut un apel disperat către fani

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, dar și o figură emblematică în ceea ce privește caritatea. În general, aceasta s-a implicat în campanii de ajutorare a copiilor și a mamelor, fiind și președintele fondator al fundației ”Prețuiește viața”. Vedeta își arată reușitele și caută noi susținători neîncetat pe rețelele de socializare, cum s-a întâmplat și de această dată, publicând pe contul personal de Facebook cazul unei mămici aflate pe marginea prăpastiei.

Șansă la viața Mădălinei Virgiliu. Apelul făcut de Andreea Marin către fani

„O mămică se luptă de ani buni pentru viață … Orice mama își dorește sa își vadă copiii mari, pe picioarele și pe drumul lor… Uneori, speranța e posibilă cu ajutor, mâna de la mâna… Puteți lua o clipă din timpul vostru pentru un om bun aflat la limită?”, a scris Andreea Marin în descrierea unei strângeri de fonduri desfășurate mediul virtual.

„Sunt Madalina , am 39 de ani , sunt mama unei fetite de 13 ani si am nevoie de ajutor . Povestea mea de viata si de moarte a inceput in urma cu 3 ani , cand am fost operata de cancer de col uterin . O perioada am crezut ca totul este bine , dar in anul urmator a fost nevoie de o noua interventie . De data aceasta medicii au fost rezervati in privinta evolutiei viitoare ….. practic , la sfatul unor medici , cei apropiati au incercat sa-mi explice ca ,, s-ar putea sa nu mai am timp ‘’ si sa ma gandesc la toate aspectele legale , materiale legate de copil ( fiind unicul parinte ) .

Dar cum Dumnezeu lucreaza prin oameni , in foarte scurt timp am primit raspuns din Turcia de la Amerikan Hastanesi , prin care speranta de viata imi era redata . Tratamentul ( foarte costisitor pentru un roman cu venituri medii ) a dat rezultate , tumorile s-au restrans in urma a 6 sedinte de chimioterapie , dar nu este suficient .

Urmeaza inca un an de imunoterapie aproape la fel de costisitoare si o noua operatie pentru care medicii se vor pronunta 100% doar dupa imunoterapie. Practic , sunt la jumatatea drumului iar resursele financiare s-au cam epuizat , dar nu-mi pierd speranta , deoarece si drumul parcurs pana aici il consider o minune infaptuita de Dumnezeu.

Detalii pentru cum poți ajuta

Dar pentru asta am nevoie disperata in continuare de ajutorul oamenilor ! Pentru situatia prezentata va pot pune la dispozitie documente medicale , facturi ,chitante cu cheltuielile suportate pana in prezent si orice dovada imi va fi solicitata .

Pentru orice donatie, cat de mica , contul in LEI

IBAN: RO 32 BACX 0000 0005 0470 5000 deschis la UNICREDIT. Titular cont VIRGILIU ELENA MADALINA, PAYPAL – virgiliumadalina7@gmail.com REVOLUT 0734 640 780 vlad lucian. Cu multa speranta , incredere si recunostinta , VA MULTUMESC !”, sunt câteva amănunte despre cazul femeii.