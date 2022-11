Pasiunea costisitoare pe care o are Nicole Cherry. Pe ce cheltuie mulți bani, de fapt

Nicole Cherry are o pasiune pentru care scoate mulți bani din buzunare. Celebra cântăreață a mărturisit în ce obișnuiește să își investească banii. De asemenea, tânăra mămică a dezvăluit fanilor și care este obiectul care are o valoare sentimentală pentru ea. ,,Sunt o investiție. Ea fiind și de o valoare mai mare, eram foarte stresată. Așa că am preferat să nu o mai port”, a subliniat solista.

Ce pasiune costisitoare are Nicole Cherry: pe ce cheltuie mulți bani?

Nicole Cherry este una din cele mai iubite artiste de la noi. Vedeta este foarte atentă la imaginea sa, mai cu seamă că se află des în atenția publicului. Aceasta a fost nevoită astfel să investească mult în piese vestimentare sau accesorii de calitate. Cu toate astea, fanii ei știu că pasiunea pentru lucrurile scumpe a venit din familie.

Mai exact, Nicole Cherry a mărturisit că prima bijuterie de lux a fost primită de la părinții săi. Cu toate astea, accesoriul are și o valoare sentimentală deosebită. Vedeta a știut încă de la 18 ani când a primit cadoul că merită să investească în astfel de lucruri. Cu toate astea, cea din urmă a dezvăluit că nu i-a cumpărat fiicei sale nicio bijuterie prețioasă până în acest moment.

„I-am cumpărat o singură pereche de cerceluși, dar de fapt nu i-am cumpărat eu, i-a cumpărat soțul meu, pe care i-am și schimbat după câteva zile după ce am putut să schimbăm acei cercei de la spital. După ce i-au făcut găurile în urechi, la spital, i-am mai ținut pe aceia câteva zile și imediat după i-am schimbat”, a susținut solista, pentru ego.ro.

,,Sunt o investiție”

Cântăreața a mai mărturisit că în afară de cercei fiica ei nu poartă nimic pentru că îi este frică să nu o ,,strângă”. Interpreta a recunoscut că are prima bijuterie de la părinții săi, dar s-a stricat și a renunțat să o mai poarte.