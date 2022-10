Nicole Cherry îi pregătește fiicei sale prima petrecere aniversară. Ce crede vedeta ca o să aleagă micuţa de pe tava: „E atrasă de ei” EXCLUSIV VIDEO

Nicole Cherry va da petrecere la finalul lunii noiembrie, în cinstea fiicei sale și a lui Florin, care va împlini primul an. Cuplul s-a gândit să respecte tradiția, să îi rupă micuței turta, ocazie cu care ea va alege de pe tavă și câteva obiecte, care vor putea indica domeniul de care va fi atrasă micuța Anastasia sau dacă va avea o situație financiară bună. Artista a dezvăluit, pentru Playtech.ro, că fetița este atrasă deja de bani și de chei.

Nicole Cherry, prima petrecere pentru fiica ei

Nicole Cherry experimentează de aproape un an rolul de mamă pentru Anastasia, postură în care se simte excelent. Artista se preocupă deja de evenimentul fiicei sale.

“Ne pregătim, adunăm ideile și încercăm să le punem în practică pentru ca petrecerea ei să fie una frumoasă. Nu va fi o petrecere cu mulți invitați, nu toate prietenele mele au copii, unii vor veni probabil cu partenerul, alții poate și cu copilul. E o petrecere de copii la bază, nu vorbim de o petrecere ca botezul, va fi ceva lejer”, a declarat, pentru Playtech.ro, Nicole Cherry.

Pe 27 noiembrie 2021, artista avea parte de marea întâlnire cu Anastasia. Luna viitoare, Nicole o va sărbători pe fiica ei alături de familie și prieteni. Nu va lipsi nici momentul în care micuța va alege de pe tavă obiectele care vor da indicii despre viitorul ei.

“Totul ca la carte. Eu zic că o să aleagă banii, de obicei unde îi vede, e atrasă de ei și pentru că îi ascundem și știe că nu are voie cumva e mai atrasă, cheile, pentru că se joacă cu cheile de la casă, de la mașină, e fascinată de ele. O să trebuiască să luăm microfonul pentru momentul respectiv, nu m-am gândit la asta, dar da, ar trebui să luăm și microfonul. De fiecare dată îi cânt când o adorm, oricum are o voce puternică. Până la urmă trebuie să aleagă și să facă în viață ceea ce o pasionează cel mai tare și în ce domeniu o să fie și talentată bineînțeles”, a declarat, pentru Playtech.ro, cântăreața.

Nicole Cherry: “A trebuit să tai ceva de pe listă”

Ultimul an din viața lui Nicole a adus o serie de schimbări. Mai rexact, de când o are pe Anastasia, artista nu mai are la dispoziție timpul de odinioară. Chiar dacă mama ei o ajută la creșterea fetiței, Nicole se ocupă îndeaproape de Anastasia atunci când nu este plecată la concerte. Joi seara, la inaugurarea magazinului Victoria’s Secret din Afi Cotroceni, vedeta a profitat și a făcut rapid și cumpărături, întrucât shooping-ul a devenit pentru ea un lux de când este mămică.

“Nu mai am timp să mă plimb foarte mult prin magazine și să descopăr toate produsele, clar am venit punct ochit, punct lovit și am achiziționat ce am avut nevoie, ce am simțit că îmi lipsește. Nu am mai apucat să merg la sală, pentru că am și cariera, o am și pe Anastasia și a trebuit să tai ceva de pe listă și am preferat să nu mai merg la sală. Cumva antrenamentele sunt mai mult acasă și oricum Anastasia în sine mă ține în priză, e un antrenament solicitant oricum”, a povestit, pentru Playtech.ro, Nicole Cherry.

Artista are aceleași dimensiuni ca înainte de sarcină.

“A fost un proces cât se poate de natural și nu am intervenit foarte mult nici în alimentație, nici cu sportul, deci am fost norocoasă din acest punct de vedere, nici nu am acumulat multe kilograme în sarcină și asta m-a ajutat mai mult. Nu mă abțin de la nimic”, a precizat ea.

Video: Daniel Bălan