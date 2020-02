Pașaport 2020. Ce acte sunt necesare și cât te costă. Ghid complet cu tot ce trebuie să faci

Anul 2020 aduce schimbări pentru obținerea pașaportului! Documentul de călătorie se poate obține mult mai ușor ca până acum, însă ai nevoie de actele necesare. Iatăghidul complet cu tot ce trebuie făcut înainte de procurarea acestuia.

Pașaport 2020. Ce acte sunt necesare și cât te costă

De acum românii pot călătorii în țările din Europa mult mai ușor. Prin noile schimbări făcute la actele necesare pentru pașaport, situația nu e mai este așa de complicată ca până acum. În 2020, dacă știi de ce acte aveți nevoie pentru eliberarea unui astfel de document, totul se rezolvă rapid. Din acest an, s-a implementat și opțiunea programărilor online pentru evitarea cozilor. Taxele se pot plăti online în fiecare sistem de internet banking, prin virament în conturile deschise de fiecare Instituție a Prefectului, fiind nevoie de extrasul de cont. Dacă persoana are un cont bancar deschis, aceasta se poate plăti către conturile Instituționale deschise. Sau printr-un mandat poștal, plus la casieriile Trezoreriei Statului.

Taxele unui pașaport depind de vârsta și de tipul pașaportului. Prețul acestora sunt:

-Pașaport electronic simplu- 258 lei pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani și pentru cele sub 12 ani.

-Pașaport simplu temporar – 96 lei indiferent de vârstă.

Care este diferența pașapoartelor?

Înainte de obținerea documentului, sunt importante de știut și tipurile lor. Pașapoartele se împart în două categorii:

-Pașaportul electronic simplu- acesta are o valabilitate de 10 ani, în cazul persoanelor ce au vârsta de peste 18 ani, 5 ani valabil pentru persoanele cu vârsta între 12-18 ani, iar 3 pentru copiii cu o vârstă până în 12 ani.

-Pașaportul simplu temporar- are valabilitatea de numai 12 luni, eliberarea lui se poate dura de la 3 ore până la 3 zile, în cazul copiilor sub 12 ani acesta face fără prezența lor.

Pentru cei ce preferă să își facă programarea online, se poate face simplu pe www.epasapoarte.ro. Acestea au posibilitatea să fie eliberate mai devreme, față de termenul ce este comunicat la depunerea solicitării. Dacă termenul programării nu este respectat, o poți pierde și după 2 minute de întârziere.