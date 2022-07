Partea corpului pe care Loredana Groza o tratează ca pe o ființă: „Trebuie să o tratez cu cel mai mare respect”

Loredana Groza are mare grijă la felul în care își îngrijește corpul. Doamnele și domnișoarele care o urmăresc o întreabă des cum se menține într-o formă extraordinară și ce secrete are. Celebra jurată de la emisiunea ,,X Factor” a mărturisit că dincolo de imagine sunt alte lucruri care contează, iar un detaliu anume i-a adus succesul. ,,Trebuie să o tratez cu cel mai mare respect’‘, a subliniat vedeta.

Loredana Groza este una din artistele deosebite din țara noastră. Publicul o cunoaște deja de ani buni și este în continuare surprins de aparițiile sale. Mulți știu că aceasta are mare grijă la orice detaliu din viața sa, așa că artista are grijă la alimentație, sport, dar mai ales la vocea care i-a adus succesul.

Cântăreața s-a bucurat de premiul de popularitate la gala Premiilor Anuale ale Revistei „Actualitatea Muzicală”. Vedeta a mărturisit că este răgușită des în această perioadă din cauza aerului condiționat, dar în tot acest timp vrea să învețe să trăiască fără acest ajutorul care ține căldura la distanță. Solista a transmis și câteva sfaturi utile pentru români.

,,Aerul condiționat, dragii mei, m-a făcut praf vara asta. Nu cred că sunt singura. Nu putem să trăim, din păcate, ne-am obișnuit. Mă gândeam ce făceam în anii ’80, când nici nu auzisem că există așa ceva și acum nu mai putem să trăim fără asta. Deci, orice învăț are un dezvăț și dacă tot trebuie să facem economie, am înțeles, la orice. Acesta este un lucru bun pentru că eu cred că risipim prea mult și suntem prea răsfățați de tot sistemul acesta în care am crescut și am trăit.

Este bine să mai închidem puțin robinetul și să înțelegem că nu trăim singuri, trăim în comunitate și că suntem toți conectați. Oricât am vrea să spunem că nu, noi suntem, de fapt, o mare familie. Este bine să înțelegem lucrul acesta. Să stingeți lumina, să dați mai încet aerul condiționat sau să vă învățați să trăiți fără aer condiționat. Eu încerc, să știi. Mi-am luat evantai”, a spus solista.