Pare dintr-o altă lume! Este cel mai mare din Europa și poate fi văzut din spațiu

Mai multe fotografii cu cel mai mare ghețar din Islanda au devenit virale pe internet. Un britanic este autorul pozelor spectaculoase și au fost făcute din interiorul ghețarului.

Parcă e din altă lume! Este cel mai mare din Europa și se vede chiar din spațiu

Un călător din Anglia a avut norocul să realizeze niște fotografii spectaculoase în interiorul celui mai mare ghețar situat în Islanda. Aventurielul englez a surprins imaginile care taie răsuflarea orcui le privește chiar dîn interiorul ghețarului. Fotografiile au fost surprinse de James Rushforth în grotele ghețarului Vatnajökull. Fotografiile surprind peșteri circulare sculptate parcă de om în gheață.

Ghețarul Vatnajökull acoperă 8% din suprafața Islandei și este cel mai mare din Europa. Ghețarul Vatnajökull are nu mai puțin de 7.900 de kilometri pătrați. Acesta este atât de mare încât poate fi observat și din spațiu. De asemenea, grosimea medie a gheții este de nu mai puțin de 380 de metri.

Ghețarul a servit ca platou de filmare pentru Game of Thrones

Locația ghearului Vatnajökull a fost folosită pentru filmările celui de al doilea sezon al din serialul celebru Game of Thrones.

Ghearul Vatnajökull, pe alocuri, pare că debordează de viață. Soarele, ninsoarea, vântul, precum și gerul îi remodelează non-stop suprafața și îi conferă o mare varietate de texturi. În plus, în adâncul calotei de gheață, apa care se topește sculptează grote de cristal. Acestea capătă în lumina zilei ce pătrunde în grotă nuanțe de un incredibil albastru.

Cine este fotograful care a realizat fotografiile

James Rushforth este un alpinist profesionist, alpinist, schior și scriitor de călătorii. De asemenea, este și un fotograf apreciat. A fost desemnat fotograf al anului la International Photography Awards, British Guild of Travel Writers and Digital Splash Awards în 2018.

Lucrarea sa a fost publicată în numeroase reviste și ziare naționale, inclusiv National Geographic, The Times, The Guardian și The Daily Telegraph. În plus, James scrie tutoriale și postări pe blog pentru o serie de platforme media populare, cum ar fi 500px și Viewbug, și a apărut ca arbitru în mai multe competiții internaționale din domeniile în care activează.