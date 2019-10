Ozana Barabancea, în sala de sport, cu abdomenul la vedere. Nimeni nu și-a închipuit că vedeta Antenei 1 poate arăta așa

Ozana Barabancea a decis, în urmă cu ceva timp, să își schimbe stilul de viață. Acum, vedeta Antenei 1 poate fi regăsită nu numai la Opera Națională, ci și la sala de sport. Mândră de noua sa înfățișare, artista se expune chiar și cu abdomenul la vedere.

În ultima perioadă de timp, artista lirică Ozana Barabancea a trecut prin transformări spectaculoase în ceea ce privește look-ul. Ea a slăbit mult și arată precum și-a dorit de când a decis să își facă o operație de micșorare a stomacului. După acest moment, la ceva vreme, juratul de la ”Te cunosc de undeva” a apelat și la alte intervenții, dat fiind că în urma acestui gen de transformare pielea se lasă, în special bustul, mai cu seamă dacă este voluminos. Drept pentru care, la începutul anului curent, vedeta a recurs la bistui încă o dată.

Cât despre perioada de dinaintea operației, artista a declarat că vina îi aparține pentru kilogramele adunate. Mânca compulsiv, fără să fie conștientă de faptul că acțiunea îi aduce numai rău. Pentru că ajunsese, la un moment dat, la 128 de kilograme, a simțit să facă o schimbare. Acum, cu toate că a slăbit pe cât își dorea și face sport pentru a-și menține reușita, după cum se observă și din imagini, în minea ei tot supraponderală se vede, după cum declară, lucru întâlnit adesea la oamenii care au trecut prin acest gen de transformare.

A post shared by Ozana Barabancea Maria (@ozana9barabancea) on Oct 14, 2019 at 11:08am PDT

View this post on Instagram

„Am slăbit peste 40 de kilograme. M-am cântărit și am 73,2 kg, iar pe masa de operație am avut 114. N-am spus nimănui, dar maximum de kilograme am avut 128. Acum mă simt bine, dar atât de mult contează sportul, cum n-aș fi crezut vreodată. Mi-am dat seama că încă mă simt grasă și trebuie să îmi scot din cap senzația asta de om gras. Cobor greu, urc greu scările, încă am senzașia de greutate pentru că psihic nu m-am echilibrat”, a povestit Ozana Barabancea.